Thor: Love and Thunder dévoile le vilain de Christian Bale dans sa nouvelle bande-annonce

Gorr the God Butcher est là et il est terrifiant. Après avoir laissé vagabonder l’imagination des fans, Marvel a enfin levé le voile sur le vilain incarné par Christian Bale dans cette nouvelle bande-annonce de Thor: Love and Thunder, partagée lundi.

Avec toute l’intensité qu’on lui connaît, Bale offre une version à glacer le sang du méchant tueur de dieux, qui entend bien faire honneur à son surnom dans Love and Thunder et traquer le bon Thor (Chris Hemsworth) contre vents et marées.

La nouvelle vidéo en dévoile davantage sur Jane Foster (Natalie Portman), qui manie désormais Mjolnir, le marteau magique de Thor. Celle-ci fera équipe avec le dieu du Tonnerre, King Valkyrie (Tessa Thompson) et Korg (Taika Waititi) dans une aventure qui les amènera à essayer de comprendre Gorr et son besoin de vengeance.

Une bande-annonce précédente avait par ailleurs également révélé que les Gardiens de la galaxie allaient aussi être de la partie pour cette nouvelle épopée de Marvel.

Réalisé par Taika Waititi, à qui l’on doit également Thor: Ragnarok, Thor: Love and Thunder paraîtra le 8 juillet prochain au cinéma.

