Voici les lieux au Québec les plus visités sur Google Street View

C’est ce mardi que Google Street View célèbre son 15e anniversaire. Depuis 2007, Google a capturé et partagé plus de 220 milliards d’images Street View et parcouru plus de 10 millions de kilomètres. Mais quels lieux au Québec sont les plus visités par les internautes?

Google a partagé dans un communiqué les 10 lieux les plus visités en mode Street View au Québec, et vous serez peut-être étonné. Les voici!

Point de vue sur le Lac Jacques Cartier

Capture d'écran

L'aéroport Pierre-Elliott Trudeau

Capture d'écran

Le Biodôme

Capture d'écran

La Ronde

Capture d'écran

Le Parc de la Chute-Montmorency

Capture d'écran

L'université McGill

Capture d'écran

L'Oratoire Saint-Joseph

Capture d'écran

Fairmont Le Château Frontenac

Capture d'écran

La Basilique Notre-Dame

Capture d'écran

Le Stade olympique

Capture d'écran

Nouvelles fonctionnalités

Pour ses 15 ans, Street View présente également de nouvelles fonctionnalités.

Street View Studio: Google lance une nouvelle plateforme dotée de tous les outils nécessaires pour publier des séquences d’images 360 rapidement et massivement.

Créez un portail vers les endroits où le monde est passé: à partir d'aujourd'hui et avec un déploiement mondial sur Android et iOS, lorsque vous visualisez les images Street View d'un lieu sur votre téléphone, appuyez sur chacune des images pour explorer une capsule temporelle numérique et voir les images historiques de ce lieu, qui remontent à 2007.

La nouvelle vue immersive, qui sera lancée au courant de l'année, vous permet de facilement examiner l'intérieur d'un commerce comme si vous y étiez - vous allez pouvoir évaluer l’ambiance avant de réserver votre prochain restaurant.

