Comiccon de Montréal: Robert Patrick et Ray Fisher seront en ville cet été

Le Comiccon de Montréal a annoncé deux ajouts à la liste d’artistes qui seront présents à l’événement. Les fans de Terminator et Justice League seront ravis d’apprendre que Robert Patrick et Ray Fisher seront à Montréal pour la convention.

Robert Patrick est le mieux connu pour son rôle iconique du T-1000 dans Terminator 2: Judgement Day. On a également pu le voir dans Walk the Line, Wayne’s World, Double Dragon ainsi qu’au petit écran dans The X-Files, Sons of Anarchy et plus récemment dans Peacemaker, aux côtés de John Cena.

Quant à Ray Fisher, il est surtout connu pour son rôle de Victor Stone, alias Cyborg dans l’univers DC, notamment dans Batman v Superman et Justice League. On a également pu apercevoir Fisher au petit écran dans True Detective et Women of the Movement. On le verra prochainement aux côtés de Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Rupert Friend, Cary Elwes et Corey Stoll, dans Rebel Moon de Zack Snyder.

De plus, de nombreux créateurs de comic books comme Andy Belanger (Mother Trucker, Southern Cross), le caricaturiste Aislin, Dan Parent (Archie), Yanick Paquette (Batman Inc., Swamp Thing, Ultimate X-Men) et Marco Rudy (Doctor Strange, Spider-Man) seront présents dans l’Allée des artistes au Palais des congrès.

La programmation du grand rendez-vous geek québécois, qui a été dévoilée en avril dernier, mettra ainsi en scène une belle brochette d’invités du 8 au 10 juillet. On pourra rencontrer nos idoles comme Malcolm McDowell, Matthew Lewis, Bonnie Wright, Charles Martinet et plus encore.

Ce sera aussi l’occasion pour des milliers de visiteurs de se retrouver pour la première fois en deux ans et de célébrer la culture geek ensemble!

Les billets sont en vente sur le site Web du Comiccon de Montréal. L’entrée sera gratuite le vendredi, le samedi et le dimanche pour les enfants de 5 ans et moins, de même que le vendredi pour les enfants de 6 à 12 ans.

