Des accessoires geek pratiques pour bébés et enfants

Si vous êtes un futur parent, nouvellement parent ou simplement à la recherche d’un cadeau geek pour un shower de bébé, voici quelques idées d’accessoires pratiques à avoir ou à offrir.

Pèse sur start a déniché quelques accessoires abordables et pratiques qui plairont aux geeks et futurs geeks de la maison et de votre entourage.

Ensemble de trois bavoirs - Harry Potter

Gryffindor - Disponible ici

Ravenclaw - Disponible ici

Slytherin - Disponible ici

Hufflepuff - Disponible ici

Sacs à collations réutilisables, lavables et sans BPA - Super Mario

Courtoise Amazon

Bavoir à manches longues - Hello Kitty

Courtoisie Amazon

Jouet de dentition - Game Boy

Courtoisie Amazon

Bavoir avec bouclier - The Legend of Zelda

Courtoisie Amazon

Lot de 3 sacs de voyage transparents - Nintendo

Courtoisie Amazon

Plat avec grip en silicone - Hello Kitty

Bavoir avec chapeau - Woody de Toy Story

Ensemble de 3 bavoirs - DC Comics

Sacs à collations - Batman

Manette de jeu et d'apprentissage Laugh & Learn - Fisher-Price

Lot de 2 grenouillères en coton pour nouveau-nés et bébés - Dragon Ball

0 à 24 mois - Disponible ici

Courtoisie Amazon

Objet de dentition en silicone - The Legend of Zelda

Courtoise Amazon

