Kharl se confie sur «la plus grosse tricherie de l’histoire de l’île de l’amour» et son éviction

On avait hâte de lui voir la binette à lui. Exclu de la villa de Las Terrenas mardi soir après avoir décidé de partir avec Amélie, Kharl nous raconte enfin sa version des faits sur l’internet-gate, la «pire tricherie de l’histoire de l’île de l’amour».

«Je prenais tout le blâme là-bas et je le prends encore aujourd’hui. C’est une erreur qui est grave et j’assume ce que j’ai fait», lance d’emblée le joueur de football.

Comme vous le savez puisqu’il n’est plus dans la villa, Kharl a finalement eu des conséquences (ou presque) pour ses actions. Il nous a expliqué comment toute l’annonce de la tricherie aux autres Insulaires s’est passée.

«La production nous avait parlé avant que tout ça se passe. On a pris la décision à trois d’en faire part au reste du groupe», a-t-il dit.

Rappelons que Kharl, toujours dans l’aventure, a contacté Amélie, sa blonde exclue, ce qui a gâché la plus grosse twist de la saison.

Plusieurs pensent évidemment que Kharl aurait profité de cette information du retour d’Amélie, mais il assure que ses intentions n’étaient pas mauvaises.

«Honnêtement, il n'y avait aucune tricherie de ce côté-là. J’aurais continué à développer quelque chose avec Camille si j’avais vu que la connexion était là. Je voulais rester authentique [dans les circonstances] et voir où l’aventure pouvait me mener», explique-t-il.

«Je ne savais pas qu’Amélie allait traverser la porte à ce moment. J’étais plus ou moins surpris, mais reste que j’étais très content de la voir».

Lorsqu’on lui a posé la question à savoir comment le trio s’était rendu compte qu’ils avaient accès à internet, le principal intéressé est resté plutôt discret...

«Ça, c’est un détail que je vais garder secret [entre boys]. On a simplement profité du fait qu’on y avait accès», a-t-il dit. Peut-être en saurons-nous plus dans les prochaines semaines...

Il nous a par contre confirmé qu’un deux clans s’étaient formés du côté des garçons. D’un côté Derek et William et de l’autre, le trio responsable de l’internet-gate (Kharl, Mathieu et Jacob). Tous ceux qui ont vu la grosse prise de bec entre les boys de la villa hier ne seront pas surpris d’apprendre ça.

Croit-il que les deux autres gars qui ont utilisé Internet soient punis aussi? «Je ne leur souhaite pas, mais tout peut arriver à l’île de l’amour...»

Et la suite avec Amélie?

Pour ce qui est de sa relation avec Amélie, il souhaite que son retour au Québec solidifie la connexion qu’ils ont ensemble.

«Ça va être un challenge avec la distance, mais la communication est bonne donc ça devrait bien aller», lance-t-il.

Questions crunchy en rafale:

Ton meilleur french?

«Sans aucun doute Amélie. Notre premier baiser nous a vraiment rapprochés, c’était vraiment un beau moment».

La plus belle fille en maillot?

«Pour vrai, je regardais très souvent Rubie. Elle est tellement belle et élégante. Je lui disais souvent aussi, c’est vraiment une belle personne».

Si tu avais eu une suite intime avec une autre fille qu’Amélie, ce serait qui?

«Je crois que je dirais Camille parce que c’est celle qui m’intéressait le plus à ce moment-là».

