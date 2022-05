La violence par armes à feu aux États-Unis en 7 chiffres saisissants

Partager







Dix-neuf enfants et deux enseignants ont été assassinés mardi dans une école primaire du Texas. Cette nouvelle fusillade, la deuxième en quelques jours, relance le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Voici sept chiffres sur la violence armée qui donnent froid dans le dos.

• À lire aussi: «Que faisons-nous?»: le cri du cœur d'un sénateur américain contre les armes à feu

111 morts par arme à feu par jour

40 620 personnes meurent en moyenne chaque année aux États-Unis à cause des armes à feu, selon l’organisation américaine Everytown For Gun Safety. En incluant les suicides, c’est donc environ 111 personnes qui sont tuées chaque jour aux États-Unis. Le Texas, où a eu lieu la dernière fusillade et où la vente d’armes est peu encadrée, rapporte une moyenne de 3647 décès annuels par arme à feu, toujours selon Everytown For Gun Safety.

Depuis le début de l’année, au moins 7629 personnes ont déjà été assassinées, avance l’organisation Gun Violence Archive.

AFP

Depuis 2012, il y a eu 3865 fusillades

Depuis la tuerie de Sandy Hook il y a dix ans, lors de laquelle 20 enfants et six adultes ont été tués, les États-Unis ont rapporté 3865 fusillades de masse, selon Gun Violence Archive. Une fusillade de masse, selon l’organisation, c’est lorsqu’au moins quatre personnes sont tuées ou blessées.

Depuis cette tuerie, la pire impliquant des enfants dans l’histoire des États-Unis, les fusillades se sont enchaînées chez nos voisins du Sud: dans une église à Charleston en 2015, dans un festival de musique country à Las Vegas en 2017 ou encore dans un magasin Walmart d’El Paso en 2019.

311 000 étudiants victimes de la violence par arme à feu

Depuis la fusillade de Columbine en 1999, qui avait fait 13 victimes, plus de 311 000 enfants ont subi une forme de violence armée dans 331 écoles américaines, rapporte le Washington Post. Parmi ces élèves, au moins 185 personnes ont perdu la vie, et 369 autres blessées. La fusillade de mardi est la 27e à survenir en milieu scolaire depuis le début de l’année 2022.

AFP

647 enfants ou adolescents tués par balle

En 2022, 647 mineurs ont été tués par balle et 1594 blessés aux États-Unis, selon Gun Violence Archive. Parmi ces victimes, 140 étaient âgées de 11 ans et moins. L’année dernière, 1560 enfants ou adolescents américains ont été tués par balle.

Plus d’une fusillade par jour en 2022

Depuis le début de l’année (145 jours), 213 fusillades de masse sont survenues aux États-Unis, selon Gun Violence Archive. Il y a donc eu plus de tueries de masse aux États-Unis que de jours dans l’année, comme le soulignait mardi le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy. L’an dernier, il y a eu 692 fusillades en sol américain.

120 armes pour 100 Américains

Aux États-Unis, le nombre de pistolets, revolvers et autres fusils en circulation est monté en flèche dans les dernières années. En 2020, ce sont plus de 23 millions d’armes qui y ont été vendues, un nombre record, selon des données compilées par le site Small Arms Analytics.

AFP

En 2017, 393,3 millions d’armes à feu étaient détenues par des Américains, soit 120 armes pour 100 personnes, selon le projet Small Arms Survey.

Hausse de 35% des homicides

En 2020, les États-Unis ont rapporté 19 350 homicides par arme à feu, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à 2019. Le taux d’homicide est ainsi passé à 6,1 pour 100 000 habitants. Cette hausse de la violence pourrait être liée à la pandémie de COVID-19.

En 2021, le taux d’homicide à Memphis au Tennessee s’est établi à 2352 homicides pour 100 000 personnes, un record à travers les États-Unis.

– Avec l’Agence France-Presse