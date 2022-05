PS5: les manettes DualSense en solde

Partager







Jusqu’au 8 juin, la vente «Days of Play» bat son plein et inclut des rabais sur les jeux PlayStation et plusieurs autres produits, dont les manettes DualSense pour PS5.

Certains détaillants offrent des prix réduits sur les manettes White, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink et Galactic Purple. Habituellement affichées à partir de 89$, les manettes DualSense sont maintenant offertes à 79,95 $. Faites vite, elles partent comme des petits pains chauds.

Des rabais sont aussi offerts sur PlayStation Gear Store avec 20% de réduction sur certains produits tout au long de la vente. Il y a trois jours d'offres quotidiennes supplémentaires:

Le 25 mai, dépensez plus de 50 $ et vous recevrez une pochette isotherme avec votre commande.

Le 26 mai, achetez deux produits God of War et obtenez-en un troisième gratuitement.

Le 27 mai, vous pourrez profiter d'une offre PlayStation Shapes «5 à moins de 5$» pour cette période de 24 heures uniquement.

Consultez le PlayStation Gear Store pour plus de détails et d'offres.

