Roller Champions: le nouveau jeu gratuit d’Ubisoft Montréal est maintenant sorti [VIDÉO]

Partager







Le nouveau jeu de compétition d’Ubisoft Montréal, Roller Champions, est maintenant disponible sur PC, via l’Ubisoft Store, Xbox et PlayStation, et ce, tout à fait gratuitement.

• À lire aussi: PlayStation: des rabais sur Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghostwire, MLB The Show 22 et plus encore

• À lire aussi: Tribute Games présentes les éditions physiques de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge [PHOTOS]

L’objectif de Roller Champions est simple. Dans chaque match, deux coéquipiers et vous affronterez une autre équipe de trois joueurs dans une arène elliptique. Le but: atteindre cinq points avant vos adversaires.

Les rudiments sont faciles à comprendre: il faut garder le contrôle du ballon en patinant et en effectuant des passes; le voler à ses adversaires en les plaquant au bon moment et faire un tour complet de l'arène pour ouvrir le but et y lancer le ballon.

Le jeu est multiplateforme et comporte une progression partagée. Quelle que soit la plateforme sur laquelle on y joue, on pourra donc faire équipe avec ses amis et affronter des adversaires redoutables.

La progression permettra aussi de débloquer une gamme d'éléments de personnalisation au fur et à mesure qu’on gagne des fans et qu’on monte de niveau. Ce faisant, dès que l'on progresse dans le Roller Pass gratuit, de l’équipement s’ajoute à notre inventaire, ainsi que des poses, des effets et des emotes. Les joueurs peuvent également acheter le Roller Pass Premium pour obtenir de l'équipement exclusif.

Roller Champions est offert tout à fait gratuitement dès maintenant sur PC, via l’Ubisoft Store, Xbox et PlayStation, et arrivera également sur Switch, Epic Games Store, Stadia et Amazon Luna à une date ultérieure.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s