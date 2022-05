Steven Tyler entre en cure de désintoxication après une rechute

Partager







Steven Tyler est entré en cure de désintoxication après avoir développé une dépendance aux analgésiques à la suite d'une opération du pied.

Un représentant du leader d'Aerosmith a publié, mardi, une déclaration annonçant que le chanteur de 74 ans s'était récemment fait admettre volontairement dans un centre de soins.

«Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre frère bien-aimé Steven a travaillé sur sa sobriété pendant de nombreuses années. Après une opération du pied pour se préparer pour la scène et la nécessité de gérer la douleur pendant le processus, il a récemment rechuté et est entré volontairement dans un programme de traitement pour se concentrer sur sa santé et son rétablissement. Merci de votre compréhension et de votre soutien envers Steven pendant cette période», a commenté le représentant.

Il a également confirmé que la première série de dates de la résidence d'Aerosmith à Las Vegas en juin et juillet avait été annulée et que les détenteurs de billets recevraient un remboursement.

«Nous poursuivrons nos dates de 2022 à partir de septembre, et nous vous informerons de toute autre mise à jour dès que possible. Nous sommes dévastés d'avoir incommodé tant d'entre vous, en particulier nos fans les plus fidèles qui parcourent souvent de grandes distances pour vivre nos concerts», a ajouté le porte-parole d'Aerosmith.

