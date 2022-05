Un gars peinture ses souliers en rouge dans le métro de Montréal et tout le monde pense qu’il a commis un crime

Partager







Un étrange incident récemment survenu dans le métro de Montréal suscite énormément de réactions sur TikTok.

Dans une vidéo publiée en fin de semaine dernière par l’utilisateur @ahbahgadon, on peut apercevoir un individu utiliser une bombe aérosol pour peindre ses chaussures en rouge.

«Ah ben cr**s, c’est sale de même!», déclare le curieux personnage qui, après son exercice d’artisanat en public, se met en bédaine et change de gaminet.



À la fin des images publiées sur TikTok, l’homme-aux-chaussures-autrefois-d’une-autre-couleur-que-rouge semble se diriger vers la sortie du wagon, alors que la rame de la ligne verte entre à la station Préfontaine.

Dans les commentaires accompagnant la vidéo, plusieurs usagers évoquent la possibilité que l’individu louche était en train de modifier son apparence après avoir commis un délit.



«Le mec a rafraîchit sa tenu (sic) entre Joliette et Préfontaine», dit Acanthus.



«Moi jdit qui doit avoir fait un coup , ya voulu changer la couleur de ses Shoes pi la couleur de son chandail pour se faire moin remarquer ?! pt lolll (sic)», s’exclame Vero Mercier.

«Le gars a fait un coup et change son apparence vestimentaire», proclame marctr99, sans faire de fautes d’orthographe.



Nul ne sait toutefois ce qui a véritablement causé l’atelier d’arts plastiques improvisé et ce qui est advenu de ce singulier olibrius.



Cela reste un mystère qui ne dissipera probablement jamais...

