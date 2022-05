Google Maps: un lieu nommé «Racisme systémique» juste devant l’Assemblée nationale

Partager







Pour souligner les deux ans du décès de George Floyd, Amnistie internationale Canada francophone a mis le racisme systémique «sur la map», littéralement. Si vous recherchez «racisme systémique» dans Google Maps, on vous proposera un lieu à quelques pas de l’Assemblée nationale, où le gouvernement de François Legault refuse de reconnaître le concept.

«Il y a un refus assez incompréhensible du gouvernement actuel, de vouloir reconnaître [le racisme systémique]», regrette la directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone, France-Isabelle Langlois.

«On interpelle le gouvernement québécois sur ce qui se passe dans sa cour et on l’invite à revoir sa position et à admettre une évidence, le fait qu’il existe, bien entendu, non seulement du racisme, mais aussi du racisme systémique», poursuit-elle.

Pour attirer l’attention du gouvernement Legault, l'organisme a ajouté sur Google Maps, juste en face du parlement de Québec, un lieu qui se nomme «Racisme systémique». Amnistie internationale souhaite ainsi rappeler au premier ministre qu’«il est responsable de mettre en place des mesures pour combattre le racisme systémique».

L'organisme invite la population à attribuer une note de cinq étoiles au lieu sur Google Maps et à demander au gouvernement provincial pourquoi (en utilisant le mot-clic #POURQUOI) «le racisme systémique existe encore au Québec».

Un racisme systémique indéniable

«Il n’y a aucun doute pour nous que le racisme systémique existe dans toutes les sociétés. Ça remonte à la nuit des temps, et on ne voit pas pourquoi le Québec ferait exception», affirme France-Isabelle Langlois.

Selon elle, il y a nécessairement du racisme systémique au Québec, puisque le gouvernement met en place des mesures et des programmes sociaux qui ne tiennent pas compte de la réalité de certaines communautés, par exemple les communautés autochtones.

«Le cas de Joyce Echaquan, il y a maintenant deux ans, était un exemple patent de la dérive d’un système qui est basé sur du racisme systémique», regrette-t-elle, tout en rappelant que le rapport Viens a confirmé que les préjugés envers les Autochtones perdurent dans le système de santé.

«On suppose souvent que [les personnes autochtones] sont des personnes intoxiquées, qui ne prennent pas soin de leurs enfants, poursuit-elle. Avant même de leur avoir posé des questions, de les avoir entendues et d’avoir procédé à quelque examen que ce soit, on a déjà établi ce diagnostic-là. Alors, tout le service qui est rendu à la personne est basé sur [ces croyances].»

La reconnaissance du problème est essentielle

Reconnaître l’existence du racisme systémique dans les institutions, «ça change tout», assure France-Isabelle Langlois.

«Il y a des mesures qui sont mises en place, actuellement, par le gouvernement, pour combattre le racisme. C'est bon, c’est correct, mais on n’est pas en train de s’attaquer au cœur du problème, qui est le racisme systémique», déplore-t-elle, ajoutant qu’il est difficile de remédier à un problème dont on n’admet pas l’existence.

Elle salue toutefois les progrès vis-à-vis du racisme dont elle a été témoin dans les dernières années. «Le décès de George Floyd devient un marqueur, parce qu’il a soulevé beaucoup d’indignation, non seulement aux États-Unis, mais partout à travers le monde», constate-t-elle.

«Il y a une beaucoup plus grande réception de la part de la population en général, particulièrement les plus jeunes générations. Il y a une prise de conscience qui a été faite», se réjouit-elle.

