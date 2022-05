Jouer pour Guérir: les gamers s’unissent pour Opération Enfant Soleil sur Twitch

Partager







L’événement Jouer pour Guérir est de retour pour une troisième édition cet été et cette fois-ci, c’est en collaboration avec le studio de jeux mobiles Square Enix Montréal!

Pendant 20 heures, entre le 4 et le 5 juin, l’industrie québécoise du jeu se réunira et se relaiera sur la chaîne Twitch d’Opération Enfant Soleil pour collecter des fonds qui permettront aux hôpitaux et aux organisations de la province de fournir des soins adéquats aux enfants.

Pèse sur Start participera à l’événement en compagnie de plusieurs streamers, dont Denis Talbot, Le Jeu C’est Sérieux, Floreya et plusieurs autres.

« Nous avons accueilli 11 bébés au sein de la grande famille du studio en 2021 », explique Patrick Naud, chef de studio chez Square Enix Montréal. « Avec autant de parents parmi notre équipe, il était tout naturel pour Square Enix Montréal d’inclure l’accès à des soins pédiatriques de qualité au rang de nos engagements communautaires. C’est pour nous un honneur d’amplifier les efforts des adeptes de jeux vidéo et des influenceurs pour soutenir la mission d’Opération Enfant Soleil. Nous avons le privilège de pouvoir aider les enfants d’aujourd’hui et de demain à vivre plus longtemps, en meilleure santé. »

Jouer pour Guérir

OÙ

Sur la chaîne Twitch d’Opération Enfant Soleil

La page de collecte de fonds de Pèse sur Start (elle est activée, alors vous pouvez déjà faire un don!)

QUAND

Entre le 4 et le 5 juin

« Merci à Square Enix Montréal et à tous les participants·e·s qui allieront passion et générosité lors de cet événement haut en couleurs! C’est grâce à vous et à tous ceux qui vous encourageront que nous pourrons poursuivre notre mission et offrir un soutien essentiel pour les enfants touchés par la maladie et leur famille », souligne Jonathan Gendron, président-directeur général d’Opération Enfant Soleil.

Parce que Jouer pour Guérir, c'est jouer pour la santé des enfants.