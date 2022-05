Star Wars: la première bande-annonce d’Andor est très prometteuse [VIDÉO]

Partager







Lors de la Star Wars Celebration de jeudi, Disney a présenté un avant-goût prometteur de la nouvelle série de l’univers Star Wars: Andor. À notre grand bonheur, elle débutera le 31 août prochain sur la plateforme de diffusion Disney+.

• À lire aussi: Star Wars: connaissez-vous vraiment Obi-Wan Kenobi? [QUIZ]

• À lire aussi: Star Wars: on a classé tous les films du pire au meilleur

Comme son nom l’indique, la série suivra Cassian Andor et ses compatriotes dans des missions d'infiltration pour l’Alliance rebelle et contre l’Empire galactique. Disney a d’ailleurs annoncé qu’il y aurait deux saisons de la série mettant en vedette Diego Luna, de 12 épisodes chacune.

L'histoire se déroulera entre la chute de la République et les événements du film Rogue One. Andor donnera aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de la rébellion et l’accent sera surtout mis sur Cassian Andor, Mon Mothma et les autres rebelles qui ont joué des rôles-clés contre l’Empire.

Capture d'écran Disney Fiona Shaw dans un rôle qu'on ne connait pas encore.

Diego Luna sera accompagné de Geneviece O’Reilly, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough et Kyle Soller. On a aussi enfin pu voir Stellan Skarsgård, qui jouera le rôle d’un chef rebelle.

La bande-annonce est prometteuse et donne le ton à cette série d’espionnage qui s’annonce sombre et remplie d’action. La première saison d’Andor débutera le 31 août sur Disney+.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s