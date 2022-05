Stranger Things: ce qu'il faut savoir avant de commencer la saison 4

Partager







La série sci-fi Stranger Things revient sur Netflix pour une quatrième saison vendredi. Après trois ans d'attente, il se peut que vous ayez oublié quelques détails importants, alors un petit récapitulatif ne fera pas de mal!

Netflix a préparé des vidéos recap pour les saisons 1, 2, et 3 sur YouTube. Mais si ce n'est pas assez, permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire en soulignant les éléments clés dont il faut se rappeler de la troisième saison avant de retourner à Hawkins.

Bien entendu, cet article contient plein de spoilers des saisons précédentes de Stranger Things.

Hopper est «mort»

Joyce et Hopper se sont alliés durant la saison 3 pour mener leur propre enquête concernant les événements étranges qui se déroulent à Hawkins. Cette enquête les mènent à une base secrète où une énorme machine contrôlée par des scientifiques soviétiques tente d'ouvrir le portail du monde à l'envers.

La machine est stoppée par Joyce, mais Hopper ne s'en sort pas à temps et on pense tous qu’il est mort. Heureusement, dans les aperçus pour la saison 4 qui ont éventuellement été dévoilés, on comprend vite que Hopper a bel et bien survécu, mais qu’il n’est plus à Hawkins. Le prisonnier, «l’américain», auquel les Russes font référence dans la scène après le générique de fin, c’est Hopper. Fiou!

Les pouvoirs d'Eleven

Eleven a été gravement blessée lors du combat à Starcourt contre le Mind Flayer / Flagelleur mental. Elle va s'en sortir, mais elle semble avoir perdu ses pouvoirs... Vont-ils revenir à temps pour sauver ses amis une fois de plus?

Robin

Robin est un nouveau personnage de la saison 3, incarnée par Maya Hawke. Elle travaille au Scoops Ahoy avec le bon Steve, et s'amuse à le taquiner lorsque celui-ci tente de draguer la clientèle.

Elle va se lier d'amitié avec Steve et Dustin, qui ont intercepté une transmission secrète russe. En plus de les aider à traduire la transmission, Robin va se joindre à eux et à Erica Sinclair pour enquêter sur la présence de Russes au centre commercial Starcourt. Sans Robin, Hawkins aurait été dans le trouble.

Steve va également avouer avoir un petit crush sur Robin, mais le sentiment n'est pas réciproque. Robin a plutôt déjà eu un béguin pour une fille qui, elle, n'avait d'yeux que pour Steve au lycée.

Le sacrifice de Billy

Possédé par le Mind Flayer, Billy s’est retrouvé au combat de Starcourt et y a laissé sa peau afin de sauver Eleven et sa bande. Mais est-il vraiment mort? On le sait jamais avec une série sci-fi; il pourrait revenir!

Erica

La petite sœur de Lucas Sinclair a eu un rôle bien plus important dans la saison 3. Avec humour et intelligence, Erica s'est associée à Dustin, Robin et Steve afin de découvrir la base secrète sous le centre commercial Starcourt. Elle a ainsi appris que son frère et sa bande combattaient des forces paranormales depuis déjà plusieurs années. Maintenant qu'elle connait les secrets de Hawkins, elle risque d'être une excellente alliée.

Alexei est mort

Le scientifique russe et otage de Joyce et Hopper était l'un des personnages les plus aimés de la saison 3. Alexei a aidé Joyce, Hopper et Murray à comprendre la présence soviétique à Hawkins tout en livrant des scènes hilarantes. Malheureusement, il a été assassiné lors des célébrations du 4 juillet.

La famille Byers quitte Hawkins

Parce que Hopper est «mort», Eleven emménage avec la famille Byers. Mais...la famille ne reste pas à Hawkins, et s'installe en Californie à la fin de la saison 3. Qu'est-ce que ça va signifier pour le couple Mike et Eleven? Et Nancy et Jonathan? On verra bien!

La première partie de Stranger Things 4 débarque sur Netflix le 27 mai 2022. Les deux derniers épisodes seront diffusés à partir du 1er juillet 2022.

