The Sims 4: on peut maintenant désigner les pronoms de ses Sims, voici comment [VIDÉO]

Partager







La nouvelle mise à jour de The Sims 4, qui a eu lieu ce mercredi, permet maintenant aux joueurs d’attribuer des pronoms à leurs Sims.

• À lire aussi: [VIDÉO] Il drogue 100 Sims et les force à faire le party pendant une semaine

• À lire aussi: Il force des Sims à vivre 1000 heures sans électricité et ça vire mal [VIDÉO]

Les joueurs pourront désormais assigner un ou plusieurs pronoms à leurs Sims, de même que d’en créer, et ce sans qu’un mod ne soit nécessaire. Cette mise à jour avait d’abord été annoncée en janvier 2022. EA a finalement pu concrétiser cette promesse avec l’aide de GLAAD Project et It Gets Better, deux projets qui visent à promouvoir les droits et la visibilité de la communauté LGBTQ+.

Pendant longtemps, nous pouvions décider si nos Sims étaient masculins ou féminins, ce qui les confinait aux pronoms «il/elle». Les joueurs pourront maintenant attribuer divers pronoms ou en créer à partir de la page de création de Sims.

Voici comment attribuer les pronoms:

EA précise toutefois que l’attribution et la personnalisation des pronoms sont seulement disponibles si le jeu est en anglais pour le moment. «[...] notre intention est de mettre à jour et d’étendre cette fonctionnalité au fil du temps dans toutes les langues», peut-on lire sous la publication Twitter.

Cette mise à jour est certainement plus que la bienvenue, rendant ainsi le jeu plus inclusif aux joueurs. EA a quand même tenu à rappeler qu’elle n’est pas parfaite et que le studio continuera à améliorer l’intégration des nouveaux pronoms dans le jeu. Il se pourrait donc que les joueurs rencontrent des erreurs grammaticales dans les textes.

Entre-temps, les fans du jeu de simulation de vie pourront profiter de nouveaux kits, Little Campers et Moonlight Chic, qui sortiront le 26 mai à 13h, heure de l’Est. Ces ensembles permettront aux Sims de sortir en ville la nuit à la parisienne ou de regarder un film dans la cour.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s