Un vaccin contre la variole du singe disponible dès demain

Les personnes ayant été en contact avec des cas de variole du singe pourraient recevoir dès vendredi un vaccin contre le virus.

Le Québec a reçu mardi des doses du vcaccin Imvamune, destiné à combattre le virus de la variole simienne, du gouvernement fédéral. Plusieurs centaines de vaccins sont disponibles, que la santé publique serait bientôt prête à administrer.

«Les contacts qui sont à haut risque d’un cas confirmé ou probable de la variole simienne pourront être vaccinés. Idéalement, assez proche après l’exposition, autour de quatre jours», a expliqué le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique par intérim, en point de presse.

Les doses ne seront cependant injectées à un individu que sous une recommandation de la Santé publique.

«On n’ouvre pas des centres de vaccination. On n’est pas dans ce contexte-là. C’est un agrégat de quelques cas qu’on essaie de contenir», a soutenu le Dr Boileau.

Pour les personnes qui en sont atteintes toutefois, il n’existe pas de remède. La maladie se résorbe habituellement d’elle-même dans un délai de deux à quatre semaines.

Prévention

Jusqu’à maintenant 25 cas de variole du singe ont été confirmés, mais plusieurs autres sont encore à l'étude. La majorité des cas sont situés dans la région de Montréal et concerne des hommes ayant eu des relations homosexuelles.

«Tous les cas sont reliés l’un à l’autre. Ça arrive parce qu’il y a eu des cas qui contactent une autre personne qui contacte une autre personne. Mais il y a beaucoup de contacts qui ont été faits avec des personnes sans qu’elles ne se connaissent très bien l’une et l’autre», a expliqué le Dr Boileau.

Les personnes infectées sont invitées à s’isoler à la maison et des autres membres de leur domicile, ainsi qu’à porter le masque et à couvrir leurs lésions.

«L’isolement peut être levé une fois que les lésions cutanées vont être guéries, ou selon les recommandations de leur médecin si un autre diagnostic devait être posé», a indiqué le Dr Boileau.

La maladie se transmet plus particulièrement par un contact avec des lésions, mais peut également l’être par gouttelette.

Sa période d’incubation est habituellement de cinq à sept jours, mais peut se rendre jusqu’à 21 jours.

Les symptômes consistent principalement en des lésions cutanées au niveau de la bouche et des organes génitaux. Ceux-ci peuvent être précédés de fièvre, sueur nocturne, maux de tête et douleurs articulaires et musculaires.