Extrême volatilité: que se passe-t-il sur les marchés et que doit-on faire?

Vous l’avez peut-être remarqué en consultant vos relevés d’investissements: ça ne va pas sur les marchés boursiers. On parle d’une extrême volatilité, voire d’une dégringolade. Qu’est-ce qui se passe et que devrait-on faire face à toute cette incertitude? Voici ce qu’en disent les experts.

Qu’est-ce qui se passe?

Revenons à la base. Comment la valeur d’une action est-elle établie? C’est sur la représentation aujourd’hui de la capacité d’une entreprise à générer des bénéfices à l’avenir. C’est cette représentation qui fait que l’action d’une entreprise monte ou baisse.

«Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu’on remet en question cette capacité-là aujourd’hui», explique Simon Brière, stratège principal à la firme R.J. O’Brien & Associates Canada.

Le principal: l’inflation. «Ça réduit le revenu disponible des gens pour pouvoir s’acheter des [biens], ce qui mine donc les perspectives des entreprises à engranger des profits», précise l’analyste.

Un autre facteur qui est intimement lié au dernier: la hausse des taux d’intérêt. Utilisée par les banques centrales pour combattre l’inflation, elle crée également de l’incertitude sur les marchés puisqu’elle décourage la consommation.

Dans un même ordre d’idée, les problèmes des chaînes d’approvisionnement sont aussi cités comme un facteur important dans les mouvements qu’on constate sur les marchés, puisque l’offre n’est pas capable de fournir la demande.

«Amazon, ça devrait être une entreprise qui a le vent dans les voiles, mais son action a récemment connu une baisse importante. Mais pour faire des profits, ça prend des ventes. Or, si Amazon manque de marchandise et n’a pas d’employés pour les réaliser, elle ne fait pas de ventes», soutient Simon Brière.

Enfin, dans une moindre mesure qu’il y a quelques semaines, la guerre en Ukraine continue d’affecter la performance des marchés.

«Tout ça mis ensemble, ça fait un bouillon assez pesant pour les marchés financiers», résume-t-il.

Qu’est-ce qu’on fait?

À court terme

Maintenant, face à toutes ces informations, qu’est-ce qu’on fait de nos portefeuilles d’investissement?

Pour les projets plus à court terme, c’est là que les choses se corsent. Comme les marchés risquent d’être volatils pour les prochains mois, mieux vaut ne pas prendre de chance et de ne pas déployer tout le capital prévu pour projet prévu bientôt, conseille Antoine Chaume, planificateur financier au cabinet Lafond services financiers.

«Je serais mal à l’aise de recommander le marché pour un projet près de son échéance à cause de l’incertitude», concède le planificateur financier, qui prône plutôt une approche prudente.

Simon Brière abonde dans le même sens. «C’est plate, mais il faut accepter que cette année, les marchés ne sont pas favorables pour les investissements. Ça m’étonnerait beaucoup que d’ici la fin de l’année, on connaisse une volte-face.»

Dans ce cas-ci, mieux vaut privilégier les comptes d’épargne offerts par les institutions financières, dont les taux ont augmenté avec la hausse des taux d’intérêts, suggère Antoine Chaume.

À moyen et long terme

C’est la même ritournelle qu’on vous répète chaque fois que les marchés sont mal en point: restez investis! Ne touchez à rien! Cessez de consulter vos relevés si ça vous cause de l’angoisse et faites comme si rien n’était!

On l’a vu en 2008 et, plus récemment, en 2020: «Historiquement, dans une période d’extrême pessimisme, c’est là qu’on voit les meilleures perspectives de rendement sur les quelques mois qui suivent», rappelle Antoine Chaume.

Et si toute la volatilité vous stresse plus que vous ne le croyiez, il est peut-être temps de passer voir votre conseiller pour réévaluer votre tolérance au risque ou pour qu’il puisse, à tout le moins, vous rassurer sur la suite des choses.