Oui aux armes à feu, mais non aux dildos : ces lois qui ne font aucun sens au Texas

Au Texas, il est interdit de manger des œufs chocolatés Kinder Surprise ou de posséder des dildos. Acheter ou porter une arme à feu est en revanche rendu toujours plus facile. Retour sur des incohérences législatives 100% américaines.

La fusillade survenue mardi dernier dans une école primaire du Texas — et qui a enlevé la vie à 21 personnes, dont 19 enfants — a suscité des réactions concernant le non-sens de certaines lois, notamment celle sur le port d’armes à feu.

Depuis l’an dernier en effet, un Texan ou une Texane de 21 ans peut porter une arme de poing légale, et ce, sans permis, sans vérifications d’antécédents, sans les six heures de pratique de tir recommandées et sans passer un examen écrit.

Avec un ratio d’armes à feu par 100 000 habitants de 120 en 2018 (contre 88 en 2011), les Américains tiennent à leur second amendement — et surtout à leurs fusils.

Mais certains ont... d’autres besoins.

Les Kinder Surprise

Qui n’a jamais demandé à son parent de lui acheter un petit œuf en chocolat à l’épicerie ou au dépanneur pour jouer avec l’estampe/figurine/bidule qui se cachait à l’intérieur?

Ce petit moment, il n’a jamais eu lieu au Texas, puisque les Kinder Surprise y sont interdits, comme aux quatre coins du pays de l’Oncle Sam.

Cette interdiction ne date pas d’hier, mais bien de 1938. À époque, la Food and Drug Administration (FDA) a fait adopter une loi interdisant en sol américain tout aliment avec un objet «non nutritif» en son centre. C’est le cas du Kinder Surprise, puisqu’il faut briser la coquille chocolatée pour atteindre le contenant en plastique.

Les Américains — jeunes et moins jeunes — peuvent toutefois, depuis 2018, se procurer un œuf «Kinder Joy»: une moitié de la friandise est destinée à un jouet, l’autre à une tartinade de noisettes. Ce n’est pas la même game...

Une arme c’est bien, mais pas 6 dildos

La section 43 du Code pénal texan empêche sa population d’éprouver du plaisir comme bon lui semble.

Depuis 1973, une personne commet une infraction, si, en toute connaissance de cause, elle fait la promotion ou possède en gros «tout matériel ou dispositif obscène», selon la loi.

Par «dispositif obscène», ça comprend les fameux dildos et vagins artificiels, «conçu ou commercialisé comme étant principalement utilisé pour la stimulation des organes génitaux humains», peut-on lire.

Et quiconque possédant au moins six dispositifs obscènes (incluant les fameuses imitations de phallus) est présumé les posséder dans l’intention de les promouvoir, précise le Code.

La NRA sait parfois interdire les armes

Quelques jours seulement après la tuerie d’Uvalde, la National Rifle Association of America (NRA) va tenir son assemblée annuelle à Houston, au Texas, cette fin de semaine. 55 000 membres y sont d’ailleurs attendus.

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, sera lui aussi présent et prendra la parole lors de la grand-messe du puissant lobby proarme.

Les personnes qui souhaiteront assister à la conférence du milliardaire proarme seront déçues d’apprendre... que les armes y seront interdites!

En plus des armes, les services secrets, qui s’occuperont de la salle pendant le discours de Trump, interdisent les accessoires d’armes à feu, les couteaux, les munitions, les pointeurs laser, les pistolets en jouets, les sacs à dos, notamment.