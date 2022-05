PlayStation annonce un State of Play qui aura lieu très bientôt

Partager







Sony a annoncé une présentation State of Play le 2 juin prochain sur ses chaînes Twitch et YouTube.

La présentation de 30 minutes comprendra des «des révélations palpitantes [des] partenaires, ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2».

La communauté (incluant l’auteure de ces lignes) est très impatiente d’avoir des nouvelles de plusieurs titres annoncés au cours des derniers mois et années. Parmi ceux-ci, on n’a qu’à penser à God of War Ragnarök, Final Fantasy 16, Stray ou Marvel's Spider-Man 2, pour n’en nommer que quelques-uns.

C’est ce qu’on découvrira au State of Play, qui aura lieu le 2 juin à 18h, heure de l’Est.

