Ce chalet de St-Narcisse-de-Rimouski pourrait devenir votre résidence secondaire pour 245 000$

Situé dans la ZEC (zones d'exploitation contrôlée) du Bas-Saint-Laurent au lac Taché, à 30 minutes du centre-ville de Rimouski, ce chalet à vendre est la parfaite résidence secondaire pour s'évader et passer du bon temps dans le Bas-Saint-Laurent

L'intérieur est chaleureux et bien pensé, tandis que la cour est grande et invitante. Le tout dans la région avec les plus beaux couchers de soleil au Québec.

Ce chalet bâti sur pilotis offre 464 pieds carrés d'espace habitable pouvant accueillir 6 personnes confortablement.

Le plafond cathédrale est tout en bois ce qui offre une ambiance d'escapade en nature.

Le chalet est clé en main. Le bâtiment est chauffé à l'électricité et au bois.

L'aire de vie est sobre et dégagée avec cuisine fonctionnelle. Une salle de bain actuelle avec douche en verre complète les espaces communs.

Pour dormir, il y a deux mezzanines où des lits sont installés ainsi qu'une chambre fermée. Tout l'espace est bien utilisé.

Visionnez la vidéo ci-haut pour un aperçu complet du chalet!

Le terrain est particulièrement vaste, le chalet étant situé dans la ZEC du Bas-Saint-Laurent. Cela permet des installations spacieuses pour plaire aux petits et aux grands.

Une terrasse en bois a été aménagée devant le chalet, idéale pour accueillir parents et amis.

Le chalet, accessible quatre saisons, saura plaire à ceux qui désirent un coin de paradis intime pour décrocher du quotidien.

La propriété est à vendre pour la somme de 245 000$ par les propriétaires actuels via DuProprio.

