Maripier Morin a accouché et partage une photo du bébé

La cigogne est passée chez Maripier Morin et Jean-Philippe Perras, qui viennent tout juste de devenir parents pour la première fois.



C'est le nouveau papa qui a annoncé la belle nouvelle publiquement dimanche soir, sur son compte Instagram, en partageant une touchante photo de son amoureuse avec leur bébé, la petite Margot, blottie contre elle.



Dans le carrousel, on peut voir deux photos en noir et blanc prises durant le travail.





«On s’attend à tout sauf....tout ce qui finalement arrive. La mère, la puissance, la force, la femme, mon amoureuse @maripiermorin : CO-LO-SSALE. Lynda "doula" Franklin, ange gardien parmi les vivants. TOUTE l’équipe de coeur et d’or du département de natalité de l’hôpital Brome Missisquoi Perkins, alliée et soeur dans l’impossible. Et puis toi, Margot; grand bonheur, petit amour et coeur en soleil. Bienvenue», a écrit celui qu'on pourra bientôt voir dans le rôle principal de la nouveauté L'empereur.



De son côté, l'animatrice et nouvelle maman a elle aussi repartagé le cliché croqué par son conjoint.





