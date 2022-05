La fille de l'UQAM a maintenant une plaque personnalisée Gummy bears et une porsche payée

Partager







On ne vous apprend sûrement rien si on vous dit que «la fille de l’UQAM», Hélène Boudreau, s’est rentré des Gummy Bears dans l’arrière-train en live sur les internets et que les choses se sont littéralement terminées dans la m*rde.

Par contre, on apprend aujourd’hui que toute cette saga lui a permis de se payer une Porsche!

PHOTO COURTOISIE

En entrevue avec nulle autre que Sophie Durocher, Hélène Boudreau a expliqué comment sa popularité a encore une fois augmenté grâce à cet incident.

«Il y beaucoup d’humoristes qui ont fait des blagues là-dessus. Mike Ward, Sugar Sammy et Rachid Badouri. Je trouve ça très drôle. Pour être honnête, j’ai pu payer ma Porsche au complet grâce à cette saga», a-t-elle lancé.

«En effet, ça m’a apporté un nouveau public et seulement avec [l’argent] des Gummy Bears, j’ai pu me payer ma nouvelle Porsche», explique celle qui sait toujours comment tourner une situation en opportunité de marketing.

Bon, on ne conseille à personne de tenter l’expérience, mais apparemment, ça peut être payant.

Une plaque officielle

Pour souligner le tout, Mme Boudreau a même une nouvelle plaque d'immatriculation personnalisée et thématique. Elle en a informé ses abonnés à l'aide d'une story Instagram dimanche dernier.

Si jamais vous voulez rencontrer la célèbre «fille de l’UQAM» et PEUT-ÊTRE avoir la chance de la voir s’insérer une collation gélatineuse là où le soleil n'apparaît jamais, elle fera une «performance devant public» (c'est tout ce que l'on sait) au Club pour gentlemen O’Gascon à Terrebonne le 2 juin.

En passant, si vous faites une recherche pour trouver notre chère Hélène, vous serez surpris d'apprendre qu'elle est non seulement artiste mais aussi auteure de livre pour enfant et qu'elle a 52 ans.

Eh oui. Une belle confusion entre Hélène Boudreau semble exister dans les résultats de recherche. On est désolés pour cette autre Hélène Boudreau.

