Les New-Yorkais non binaires peuvent désormais choisir le genre «X» sur leur permis de conduire

Partager







L'État de New York a lancé un nouveau permis de conduire inclusif qui permet aux personnes non binaires ne s’identifiant pas comme homme ou femme d’indiquer «X» comme identité de genre.

• À lire aussi: Voici pourquoi c’est si important d’utiliser les bons pronoms quand on s’adresse à quelqu’un

• À lire aussi: Censuré par son école, il utilise ses cheveux bouclés pour parler d’homosexualité et devient viral

• À lire aussi: Transphobie: une mère lance un cri du cœur après le suicide de son enfant de 10 ans

Il s’agit d’un «changement historique» qui représente «une nouvelle victoire» dans la lutte pour assurer l’égalité et le respect de la communauté LGBTQ+, a affirmé dans un communiqué la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul.

«Chaque personne, indépendamment de son identité sexuelle ou de son expression de genre, mérite d’avoir une carte d’identité qui reflète qui elle est», ajoute-t-elle.

NYS Department of Motor Vehicles

Ces permis sont instaurés alors que la nouvelle loi new-yorkaise sur la reconnaissance du genre (State's Gender Recognition Act), votée l’an dernier, entrera en vigueur le 24 juin prochain. Cette loi permettra aux personnes non binaires de modifier plus facilement leur nom et leur identité de genre sur leur certificat de naissance et leurs pièces d'identité.

Il sera également possible de choisir le genre neutre sur les permis d’apprenti conducteur, ainsi que sur d'autres cartes d'identité.

«J’espère sincèrement qu'en continuant à avancer comme société, plus de New-Yorkais transgenres et non binaires pourront vivre leur vie dans le respect et la dignité qu’ils méritent, et dans toutes les sphères de leur vie», a déclaré Sander Saba, une personne non binaire qui a intenté un procès en 2020 pour faire bouger les choses.

Avec cette nouvelle loi, New York devient le 25e État à inclure un genre neutre sur ses permis de conduire.

Depuis avril dernier, les Américains peuvent indiquer le genre «X» sur leur passeport. Au Canada, l’identification de genre inclusive est instaurée depuis 2019.