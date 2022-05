Plusieurs pays favorables à la Russie malgré la guerre en Ukraine

Partager







Plusieurs pays gardent une vision positive de la Russie malgré son invasion de l’Ukraine, révèle un nouveau sondage qui met en lumière une forte polarisation entre les démocraties occidentales et le reste du monde.

C’est ce qui ressort de la plus récente édition de l'indice de perception de la démocratie, publiée lundi par la Fondation de l'Alliance des démocraties. Il s’agit de la cinquième édition de la plus grande étude annuelle sur la démocratie, qui couvre 52 pays et représente plus de 75% de la population mondiale. Le sondage a été réalisé après l’invasion de l’Ukraine, soit entre le 30 mars et le 10 mai 2022.

Plusieurs pays favorables à la Russie

En Europe, 55% des personnes interrogées se sont dites favorables à la rupture des liens économiques avec la Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine par l’armée de Vladimir Poutine. En Asie cependant, la majorité des répondants se sont prononcés contre, tandis qu’en Amérique latine, les avis sont partagés de façon équivalente.

Plus précisément, il y a 20 pays dans lesquels les citoyens estiment que les liens économiques avec la Russie ne devraient pas être coupés, dont la Chine, la Grèce, Israël, la Turquie, le Mexique, le Pakistan et l'Arabie saoudite.

Le sondage montre aussi que les opinions négatives sur la Russie émanent principalement de l’Europe et des autres démocraties occidentales libérales, comme les États-Unis, la France ou encore le Canada. Des 31 pays favorables à couper les liens économiques avec Moscou, 20 se trouvaient en Europe.

Fort appui à l’Ukraine

Les opinions mitigées sur la Russie n’affectent cependant pas l’appui à l’Ukraine, selon le sondage. La plupart des citoyens asiatiques, latino-américains et européens croient en effet que l’OTAN, les États-Unis et l’Union européenne pourraient en faire plus pour aider Kyïv.

Près de la moitié (46%) des personnes interrogées dans le monde ont déclaré que l'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN n'en faisaient pas assez pour aider l'Ukraine, tandis que 11% ont déclaré qu'ils en faisaient trop. En Amérique latine, c’est 62% des personnes interrogées qui pensent que l'OTAN en fait trop peu, alors que sur le continent européen, ils sont 43% des répondants à penser que l'Europe en fait trop peu.

En Chine, 34% des personnes interrogées estiment quant à eux que les États-Unis en ont trop fait pour aider l'Ukraine.

Les pays où l'opinion la plus négative à l'égard de la Russie est largement répandue sont la Pologne (87 %), l'Ukraine (80 %), le Portugal (79 %), l'Italie (65 %), le Royaume-Uni (65 %), la Suède (77 %), les États-Unis (62 %) et l'Allemagne (62 %).

Le sondage a été préparé en vue du cinquième sommet annuel sur la démocratie qui se tiendra à Copenhague les 9 et 10 juin prochain.

Avec les informations du Guardian