Voici les moments clés du procès Depp-Heard

Maintenant que les témoignages du procès opposant Johnny Depp à son ex-conjointe Amber Heard sont terminés, le destin des deux comédiens repose entre les mains du jury.

Le procès qui a duré plus d’un mois et demi a été l’un des plus médiatisés de l’histoire récente.

Johnny Depp poursuit Amber Heard pour diffamation et Amber Heard contre-poursuit Johnny Depp pour 100 millions de dollars.

Alors que le monde entier attend de savoir ce qui adviendra aux deux stars, revoyons les moments clés du procès.

Le 11 avril

Le procès débute

Ça prendra une semaine avant que Depp ou Heard prenne la parole. Dès la première journée, c’est déjà un cirque devant le tribunal. Des fans de Depp scandent son nom et font brandir des drapeaux de pirate.

Le 19 avril

Johnny Depp débute son témoignage

Durant le premier de ses quatre jours de témoignage, M. Depp a formellement nié avoir frappé Mme Heard, ou toute autre femme. Il a évoqué son historique de consommation, en précisant qu’il n’est «pas un maniaque qui a toujours besoin d’être ivre».

Le 20 avril

Doigt coupé et lit taché

Durant sa deuxième journée à la barre, Johnny a affirmé qu’en 2015, lors d’une chicane avec Amber, cette dernière a lancé une bouteille, lui tranchant un bout de doigt. Il a aussi affirmé qu’elle a éparpillé des excréments dans son lit.

Le 21 avril

Des textos graphiques

La défense a présenté des textos envoyés par Johnny Depp dans lesquels il évoque noyer et brûler son ex et un autre où il évoque faire l’amour à son cadavre «pour s’assurer qu’elle est bien morte».

Le 27 avril

Les policiers prennent la parole

Un policier du LAPD a affirmé que Mme Heard ne semblait pas avoir de blessures lorsqu’il s’est rendu chez elle après un incident en mai 2016. Cependant, il a mentionné qu’elle semblait avoir beaucoup pleuré. Une deuxième policière a corroboré l’histoire du premier.

Le 4 mai

Amber Heard débute son témoignage

La comédienne de 36 ans a affirmé que Johnny Depp l’a frappée pour la première fois après qu’elle ait ri d’un de ses tatouages. Elle indique qu’il lui a dit que ce n’était pas drôle, avant de la gifler une deuxième fois.

Le 5 mai

Les accusations continuent

Amber Heard commence sa deuxième journée en tant que témoin en affirmant que Johnny Depp l’avait agressée sexuellement avec une bouteille d’alcool en Australie en 2015. Elle a aussi dit qu’il l’avait frappée au visage en 2014 après qu’il croyait l’avoir vu flirter avec une fille au Met Gala.

Les 16 et 17 mai

Heard nie les accusations

Heard a nié plusieurs des accusations proférées par Johnny Depp à son égard. Selon elle, Johnny a coupé son doigt en fracassant un téléphone. Elle affirme aussi ne jamais avoir fait caca dans le lit. Selon elle, c’est un de leurs chiens qui souffre de problèmes digestifs qui serait responsable du dégât.

Le 24 mai

Une demande rejetée

La juge Penney Azcarate a refusé la demande des avocats de Johnny Depp de rejeter la contre-poursuite d’Amber Heard. Elle a dit que ce n’était pas son travail de mesurer la véracité des témoignages mais bien celui du jury.

Le 25 mai

Un témoignage surprise

Kate Moss, qui a été en couple avec Johnny Depp durant les années 90, a fait une brève apparition à la barre pour affirmer que son ancien conjoint ne l’avait jamais poussée dans les escaliers alors qu’ils formaient un couple.

Le 26 mai

Amber Heard veut la paix

Amber Heard a conclu sa dernière journée de témoignage en disant qu’elle se sentait humiliée par le procès hautement médiatisé. Elle affirme recevoir des centaines de messages haineux par jour, incluant des menaces de mort. Elle a terminé en disant qu’elle veut simplement que Johnny la laisse tranquille.

Le 27 mai

Les arguments finaux

Après six semaines de procès, les avocats de Depp et de Heard ont livré leurs arguments finaux. Le jury a commencé ses délibérations. Après un congé férié lundi (le Memorial Day aux États-Unis), le jury va recommencer son travail mardi.

