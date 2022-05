«Je me suis sentie comme un pion»: Camille se confie sur la tricherie à l’île de l’amour

Partager







Les dernières célibataires ont été exclues lors de l’ultime cérémonie de la flamme lundi soir à l’île de l’amour.

Alors qu’il ne reste que quatre couples toujours dans la villa, les exclues Camille et Roxanne en avaient un peu sur le cœur quand elles se sont confiées à nous sur leur parcours mardi matin.

«Je me suis sentie comme un pion. Kharl m’a fait entrer dans l’aventure après la casa amor en sachant très bien qu’Amélie allait revenir», explique Camille.

Rappelons que Kharl, qui avait triché, attendait en secret le retour de sa douce lors de l’arrivée. Il a quand même choisi de former un couple temporaire avec elle pour ne pas se retrouver célibataire et quitter la villa avant l’arrivée d’Amélie.

Camille, qui comme la majorité des autres Insulaires, n’avait aucune idée de tout ça, a vécu un choc lors de l’annonce de l’internet-gate, alors qu’Amélie est sortie de nulle part.

«J’avais vu les émissions avant, donc je savais qu’ils avaient développé quelque chose de fort. Quand j’ai vu Amélie arriver, j’ai tout de suite su qu’il allait repartir avec elle», explique la femme de Drummondville.

On le sait bien, tout se vit plus intensément à l’île de l’amour, comme dans toutes les téléréalités. «J’ai réellement cru que Kharl avait une ouverture pour développer quelque chose avec moi. Quand tu es dans le jeu, tu deviens un peu aveuglé et tu te pousses vraiment à faire des connexions. J’ai fait une petite introspection et avec du recul, je ne crois pas que j’aurais pu tomber amoureuse de Kharl», lance-t-elle.

Roxanne ne regrette rien

De son côté, Roxanne n’a peut-être pas trouvé l’amour, mais croit qu’elle a bien fait de ne pas s’embarquer dans quelque chose de sérieux avec l’homme qui change de fille plus vite que son ombre, William.

«Je crois que c’était un crush de début d’aventure. C’était super intense et très rapide. Il est allé avec Audrey par la suite et il lui a fait de la peine alors c’est sûr que j’étais fâché contre lui. Je lui souhaite du bonheur avec Angélie, mais j’ai hâte de voir ce que ça va donner à leur sortie», explique-t-elle.

La belle Roxanne nous annonce aussi qu’elle quittera son Nouveau-Brunswick natal pour venir s’installer à Montréal dès cet été. Un nouveau territoire de chasse comme dirait les Insultaires.

