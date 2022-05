Stranger Things: Noah Schnapp et Millie Bobby Brown s'expriment sur la sexualité de Will

Partager







*Attention, cet article pourrait contenir des divulgâcheurs.

Noah Schnapp et Millie Bobby Brown ont répondu aux rumeurs concernant la sexualité du personnage de Will dans Stranger Things.

Les acteurs ont abordé les rumeurs selon lesquelles les créateurs Matt et Ross Duffer ont décrit Will comme étant gai dans la quatrième saison lors d'une interview avec Variety.

« J'ai l'impression qu'ils ne l'abordent jamais vraiment ou ne disent pas de manière flagrante l'orientation de Will », a déclaré l'acteur.

Les fans ont jusqu'à présent remarqué que le personnage idolâtre le mathématicien gai Alan Turing et qu'il recule devant une fille qui s'intéresse à lui. Ils ont aussi noté cette réplique, lorsqu'il se confie à son ami Mike : « Parfois, je pense que c'est juste effrayant de s'ouvrir comme ça - de dire ce que l'on ressent vraiment, surtout aux personnes auxquelles on tient le plus. Parce que si - s’ils n'aiment pas la vérité ? »

« Je pense que c'est la beauté de la chose, que c'est juste à l'interprétation du public, si c'est Will qui refuse en quelque sorte de grandir et qui grandit plus lentement que ses amis, ou s'il est vraiment gai », a ajouté Noah Schnapp.

Millie Bobby Brown, qui joue le rôle d'Eleven dans la série, a ajouté : « Je pense que ce qui est vraiment bien avec le personnage de Will, c'est que c'est juste un être humain qui traverse ses propres démons et problèmes personnels. »

« Je trouve que les gens cherchent à lui coller une étiquette et veulent tellement savoir : "Oh, voilà, c'est ça". Il est juste confus et il grandit. Et c'est ça, être un enfant », a conclu Noah Schnapp.

Le premier volume de la quatrième saison de Stranger Things est disponible sur Netflix, tandis que la suite arrivera en juillet.