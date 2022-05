Voici les 3 nouveaux coachs de La Voix qui se joignent à Marc Dupré

Partager







Le vétéran Marc Dupré aura trois nouveaux coachs à ses côtés pour le retour de La Voix l’hiver prochain à TVA. Et on parle de grosses pointures puisque ce sont Corneille, Marjo et Mario Pelchat qui vont prendre place dans les autres fauteuils rouges.

Corneille, Marjo et Mario Pelchat n’ont pas besoin de présentation. À l’instar de leur camarade Marc Dupré, ils mènent une carrière florissante et sont de véritables bêtes de scène. Avec leur impressionnant bagage, ils ont beaucoup à offrir aux futurs membres de leur équipe ainsi qu’au grand public. Et le plus beau dans tout ça, c’est qu’ils se complètent.

Connu à travers la francophonie, Corneille vient de lancer son neuvième album, Encre rose. C’est à Montréal que son aventure musicale s’est amorcée il y a 25 ans. L’artiste souhaite maintenant faire briller les autres talents. Premier chanteur «soul» à devenir coach, il avait été mentor pour l’équipe de Marc Dupré en 2017.

«Corneille a plus que jamais le vent dans les voiles, les gens l’aiment, c’est un chic type, il a toujours travaillé fort. Il a une voix et un son à lui, il a un impact et une résonnance chez les jeunes. Il fait danser et chanter les foules, tout ça en français avec du matériel qu’il produit lui-même», a dit à l’Agence QMI la productrice au contenu de La Voix, Émilie Fournier.

Après avoir marqué le rock québécois au sein de Corbeau, Marjo a poursuivi son aventure en solo en proposant des dizaines de pièces à succès qui résonnent encore. Proche de ses émotions et authentique, l’autrice--compositrice-interprète va être à surveiller.

«Marjo est généreuse, pétillante, ouverte, elle a le goût de donner. Marjo est touchée par le talent et par la nouvelle génération. Ça va clairement être le fun de la voir aller. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît ses chansons», a ajouté Émilie Fournier.

Mario Pelchat évolue au sein de l’industrie depuis quatre décennies. En plus d’avoir enrichi sans cesse son répertoire, il s’est tourné vers la production et la gérance, permettant à plusieurs talents d’émerger au fil des ans.

«Mario Pelchat nous a confié qu’il espérait devenir coach à La Voix. Il a dit oui tout de suite. Pour lui, découvrir de nouveaux talents, ça l’allume et il a toute une voix», a dit la productrice au contenu.

De retour

Marc Dupré, enfin, en sera à sa huitième présence comme coach en neuf saisons de La Voix. Aussi bien dire qu’il fait partie des meubles. Celui qui vient d’animer Star Académie et de lancer un nouvel album a plein de spectacles au programme pour les prochains mois.

«Parle-moi d’un gars qui ne lâche pas son monde, qui continue de leur parler, qui aime donc écrire des tounes pour parfois les donner aux autres. Il partage, il est très apprécié. Je trouve ça le fun que le coach avec le plus d’expérience revienne et soit un pilier. Il va pouvoir appuyer les autres coachs», a souligné Émilie Fournier.

Il faudra patienter encore avant de connaître l’identité du «supercoach».

▶ C’est déjà le temps des préauditions en vue de se tailler une place à La Voix. Celles-ci se tiennent à Montréal (2 au 5 juin, de 8 h à 20 h, aux Studios MELS Saint-Hubert) et à Québec (9 au 12 juin, de 8 h à 20 h, à l’Hôtel Plaza Québec).

