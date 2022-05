Xbox Game Pass: Ninja Gaiden, For Honor et Assassin’s Creed Origins arrivent au début juin

Partager







Juin sera un mois sous le signe du combat, si on se fie aux nouveaux jeux à venir sur la Xbox Game Pass au cours des prochains jours.

Décidément, Xbox a envie de faire voyager ses joueurs dans le passé et le futur. On retourne dans le temps avec Assassin’s Creed Origins et For Honor: Marching Fire Edition, deux titres qui explorent des époques lointaines où les combats épiques étaient chose courante. On voyage aussi dans le futur avec deux titres indépendents, Chorus et Spacelines from the Far Out, qui nous transportent dans les confins de l'univers.

Xbox Game Pass inclut également un morceau de nostalgie dans sa sélection de juin, avec la compilation Ninja Gaiden: Master Collection, qui regroupe trois jeux de la franchise: Ninja Gaiden Σ, Ninja Gaiden Σ2 et Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Voici donc tous les nouveaux titres qui arriveront sur la Game Pass dans les premières semaines de juin:

1er juin

For Honor: Marching Fire Edition (cloud, console et PC)

2 juin

Ninja Gaiden: Master Collection (console et PC)

7 juin

Assassin’s Creed Origins (cloud, console et PC)

Chorus (cloud, console et PC)

Disc Room (cloud, console et PC)

Spacelines from the Far Out (console et PC)

Jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 15 juin:

Darkest Dungeon (cloud, console et PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (cloud, console et PC)

Greedfall (cloud, console et PC)

Limbo (cloud, console et PC)

Worms Rumble (cloud, console et PC)

