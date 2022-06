3 nouveaux festivals à tenter à l'été 2022 au Québec

Partager







Après deux étés sans spectacles extérieurs (ou si peu!), il est temps pour plusieurs de se replonger dans la frénésie des festivals. Il y a l’option de redécouvrir ses classiques, mais il y a aussi du neuf : voici trois nouveaux événements qui vont ravir les mélomanes!

Cigale, 6-7 août, à Québec

Un petit nouveau parmi les festivals destinés aux amateurs de musique de la Vieille Capitale se déroulera les 6 et 7 août prochains. Pour cette première édition, les organisateurs de Cigale nous offrent une programmation réunissant Portugal. The Man, City and Colour, Kaleo, les Hay Babies, Marieme, The Franklin Electric, Milk & Bone, Pierre Kwenders...

L’événement a aussi réussi à attirer des artistes d’un peu partout dans le monde : Kid Francescoli nous arrivera directement de Marseille, tandis que l’Australien Kim Churchill viendra aussi prendre part aux activités.

Tout ce beau monde foulera à tour de rôle l’une des deux scènes aménagées dans la baie de Beauport.

Et pourquoi Cigale, comme nom? C’est très simple, laissons La Fontaine lui-même répondre par une de ses fables célèbres : «La cigale ayant dansé tout l’été...» Pas fou !

Le site du festival Cigale ici.

LASSO Montréal, 12 et 13 août à Montréal

Le festival country LASSO Montréal, décrit comme le plus important en Amérique du Nord, sera présenté les 12 et 13 août prochains au parc Jean-Drapeau. Rarement un événement québécois consacré à ce genre de musique, gagnant toujours plus d’adeptes, aura attir­­­é d’aussi gros noms de l’international.

Luke Bryan, Dierks Bentley, Old Dominion­­­­, Kelsea Ballerini, Tenille Townes, Ashley McBryde et Lily Rose se succéderont sur la grande scène. Et les Québécois ne sont pas en reste avec la présence confirmée de Matt Lang, Sara Dufour­­­, Léa Jarry, Mountain Daisies, Five Roses, Brittany Kennell et Yesterday’s Ring. La jeune génération country d’ici pourra donc côtoyer les plus grands interprètes du genre à l’échelle mondiale.

On semble avoir tenu à proposer un éventail d’invités pouvant prouver que le country se déploie en de multiples sonorités. Ainsi, en plus des artistes s’inscrivant davantage dans le nouveau country, l’aspect plus vintage du genre n’a pas été négligé pour autant.

Le site internet de LASSO Montréal ici.

Unity Electro Fest, 13 août, Québec

Le Unity Electro Fest est le tout premier festival consacré à la musique EDM à Québec. Que vous soyez un fan du genre depuis des lustres ou un néophyte, la programmation du 13 août devrait vous allumer.

De grands noms de l’électro et des étoiles montantes s’arrêteront à Québec­­­ pour l’occasion. Le festival durera une seule journée, mais elle sera hautement remplie de rythmes effrénés balancés par les invités de cette première édition.

Comme tête d’affiche, on retrouve le DJ de réputation internationale KSHMR­­­. Domeno, l’un des DJ québécois les plus renommés de la scène EDM, sera aussi de la partie.

En plus de ces valeurs sûres, l’événement fait la part belle aux DJ émergents comme Dave Summit, qui s’est d’abord fait connaître sur la scène du Beach Club. GESES, qui a d’ailleurs fait ses gammes comme DJ au même endroit, y participe aussi. CastNowski et Michael Sparks viendront tour à tour brasser la cage avec leurs sets respectifs.

Le tout se déroulera dans le stationnement P6 du site d’ExpoCité à Québec.

Le site internet du Unity Electro Fest ici.

