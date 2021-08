5 conseils pour vivre la plus belle rentrée de ta vie cet automne

Partager







La rentrée est un moment toujours très excitant et rempli de nouveautés. Si dans la dernière année plusieurs d’entre nous n’ont pas eu la joie de vivre une rentrée en présentiel, tout porte à croire que cet automne, on y aura droit!

Comme ce sera peut-être ta toute première rentrée (au secondaire, au cégep ou à l’université), on te propose de jeter un coup d'œil à cette liste de précieux conseils qui t'aideront non seulement à vivre une rentrée sans tracas, mais également une année scolaire mémorable!

1. Visiter son école avant le jour de la rentrée

Si tu changes d’école cette année ou si tu passes du secondaire au cégep, ou du cégep à l’université, visiter ta nouvelle école à l'avance peut aider à réduire l’anxiété qui vient souvent avec un tel changement. Certains établissements proposent des tournées avant la rentrée et on te conseille d’y participer.

Tu pourras ainsi te familiariser avec les divers recoins de l’école et prendre en note où se trouvent les endroits clés, comme le café étudiant avec le meilleur latte, tes salles de classe pour la première session, ta case et... les toilettes!

2. Se procurer des écouteurs sans fil coupe-son

L'un des outils technologiques incontournables à mettre sur ta liste de fournitures scolaires est sans contredit une paire d'écouteurs sans fil, comme les FreeBuds 4i de HUAWEI .

Ces écouteurs offrent le «total package» dont on a besoin pour la rentrée: ils coupent les sons ambiants afin de favoriser la concentration durant les études et leur charge dure près de 10 h, ce qui nous permet de les utiliser presque toute la journée, sans interruption.

De plus, le bas prix de 139 $ fait de ces écouteurs un produit des plus compétitifs sur le marché, tant pour la qualité du son que pour la technologie antibruit et le design confortable. Un essentiel pour les longues journées d’études et de travaux à venir!

3. S’inscrire à un sport/une activité parascolaire

Il peut être intimidant de s’inscrire à une nouvelle activité en début d’année, mais il s’agit du meilleur moment pour créer des amitiés et réseauter. Au cégep et à l’université, on n’a pas nécessairement des classes avec les mêmes personnes ou avec ses amis.

Les activités hors cours permettent donc d’étendre son cercle de connaissances, ce qui peut s’avérer pratique lors des travaux impromptus en groupe. Sans oublier que faire une activité qui nous passionne, comme un sport, du théâtre ou encore de l’art, est enrichissant et bon pour notre santé, autant physique que mentale!

4. Se préparer une «trousse d’urgence»

Une journée à l’école peut rapidement se transformer en cauchemar si on n’est pas suffisamment préparé(es). On assemble donc une pochette pratique comprenant quelques essentiels qui pourront aider à passer une journée sans tracas:

Un masque de rechange et de la solution hydroalcoolique

Quelques capsules d'ibuprofène et d'acétaminophène (en cas de maux de tête)

Des tampons/serviettes

Un déodorant

Des lingettes humides

Des gouttes rafraîchissantes pour les yeux

Des menthes ou de la gomme

Un tube de crème pour les mains

Un crayon en extra

Un crayon détachant pour les vêtements

De l’argent comptant

Etc.

5. Organiser son agenda

Les premières semaines d’école sont cruciales pour adopter de bonnes habitudes pour le reste de l'année. Dès les premiers cours, tu risques d’avoir des devoirs et de la lecture à ton horaire.

Il est donc important d’utiliser de façon intelligente l'agenda qui est souvent offert par l’école. Heureusement, la communauté du « planning » très active sur TikTok et YouTube regorge de trucs et astuces pour mieux organiser sa semaine.

Tu peux également utiliser des autocollants à appliquer sur ton agenda pour mieux l'organiser, comme des listes de tâches, des en-têtes, des listes de matières scolaires, etc.

Après avoir passé au travers de ces conseils, tu es maintenant prêt(e) pour une rentrée sans-souci!