Kevin Spacey «apparaîtra volontairement» au Royaume-Uni à la suite de son inculpation pour agression sexuelle

Kevin Spacey viendra «volontairement» au Royaume-Uni pour se défendre contre plusieurs accusations d'agression sexuelle.

Des responsables du Crown Prosecution Service (CPS) britannique ont annoncé, jeudi, que l'acteur de House of Cards avait été inculpé de quatre chefs d'agression sexuelle contre trois hommes et pour avoir «amené une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement».

Les cinq incidents auraient eu lieu à Londres en mars 2005 et août 2008, et dans le Gloucestershire en avril 2013.

Abordant les accusations portées contre lui, la star américaine a affirmé dans une déclaration à Good Morning America qu'il était «confiant sur le fait qu'il pourrait prouver son innocence et qu'il se présenterait volontairement au Royaume-Uni» pour le faire.

«J'apprécie énormément la déclaration du Crown Prosecution Service dans laquelle ils ont soigneusement rappelé aux médias et au public que j'ai droit à un procès équitable et que je suis innocent jusqu'à preuve du contraire, peut-on lire dans sa déclaration. Bien que je sois déçu de leur décision de poursuivre, je comparaîtrai volontairement au Royaume-Uni dès que possible et me défendrai contre ces accusations, qui, j'en suis sûr, prouveront mon innocence.»

Annonçant les accusations la semaine dernière, Rosemary Ainslie, chef de la division spéciale de la criminalité du CPS, a déclaré: «Les accusations font suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête. Le ministère public rappelle à toutes les personnes concernées que les poursuites pénales contre M. Spacey sont actives et qu'il a droit à un procès équitable.»

L'acteur de 62 ans est tombé en disgrâce fin 2017 lorsque le comédien Anthony Rapp a affirmé qu'il lui avait fait des avances sexuelles alors qu'il n'avait que 14 ans, à la suite de quoi plus de 20 personnes ont porté des allégations d'agression sexuelle, de harcèlement ou d'inconduite et de comportement inapproprié contre lui.

Kevin Spacey a démenti toutes les allégations d'inconduite sexuelle, et la majorité des actions en justice contre lui, à l'exception d'un procès intenté par Anthony Rapp en 2020, ont été classées sans suite.

