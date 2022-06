La soirée est (encore) jeune va devenir La journée (est encore jeune) et on se demande pourquoi les parenthèses ont changé de place

Partager







L’émission culte de la radio d’ICI Radio-Canada sera de retour sous un nouveau format.



Quelques semaines après avoir fait des adieux déchirants à leurs auditeurs atterrés, les joyeux lurons de La soirée est (encore) jeune ont dévoilé leurs nouveaux projets.

Ainsi donc, Jean-Philippe Wauthier et ses complices seront à la barre d’une nouvelle émission quotidienne, diffusée en semaine de 13h à 13h30 sur les ondes d‘ICI Première.



On promet d’y passer «l’actualité dans le tordeur» en compagnie, notamment, de l’homme à tout faire de la radio montréalaise, Olivier Niquet.

L’inénarrable Jean-Sébastien Girard est aussi censé venir «y faire quelques saucettes».

Cette nouvelle mouture quotidienne s’intitulera cependant La journée (est encore jeune) et, selon les vifs esprits du Sac de Chips, cela constitue une anomalie.



En effet, pourquoi les parenthèses ceinturaient-elles le mot «encore» dans le vocable de la mythique émission de fin de semaine, tandis qu’elles lovent maintenant tendrement le verbe être et son attribut?

C’est un détail consternant que personne dans la foule d’inconditionnels fanatiques abonnés à la page Facebook de l’émission ne semble avoir remarqué.



Toutefois, de façon générale, on peut dire que ces derniers sont ravis, voire emballés d’apprendre que leur bande radiophonique favorite soit réunie aussi promptement.

Nous espérons néanmoins que la situation inquiétante des parenthèses dans le titre de l’émission soit rapidement mise au clair, idéalement avant le 5 septembre.

Merci.

