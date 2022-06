Les clubs de course convivaux, ça vous tente? En voici 5 à essayer

Partager







La course à pied a connu un essor considérable au cours de la pandémie, puis dans un effort de briser l’isolement social, plusieurs clubs de course sont nés.

Ceux-ci rassemblent de jeunes professionnels en dehors des heures de boulot, et afin de joindre l’utile à l’agréable. Certains proposent même des sorties combinées au café ou au brunch, question de récupérer dans le plaisir. C’est inclusif, gratuit et on encourage au passage les commerces locaux!

Zoom sur cinq clubs de courses au Québec qui ont le vent dans les voiles actuellement.

Fondé en mai 2021 par William Fugère, le 6AM Club se veut un club de course à pied inclusif. Son objectif? Démocratiser la course afin de la rendre accessible, été comme hiver. Au 6AM Club, l’idée est de s’activer le corps et l’esprit à l’orée du jour. Le rythme de course demeure relativement lent puisqu’il s’agit d’une sortie sociale avant tout. De Saint-Sauveur à Limoilou, en passant par Montréal, le 6AM Club compte maintenant plus de 14 communautés. Les départs se font tous à 6h du matin, en semaine, et ils se terminent dans un café du quartier. Suivez le 6AM Club pour connaître l’horaire de la semaine publié tous les dimanches.

2. Les Galopins - Montréal

Ce qui rend ce club de Montréal particulièrement unique c’est que chaque course se termine autour d’un brunch appétissant. Les Galopins, c’est ce club de course et de marche pour les hommes et les femmes faisant partie de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et leurs amis. Tous les samedis matins, le rendez-vous est donné à 10h, pour la course, et à 9h30 pour la marche. Le départ a lieu au début du chemin Olmsted du mont Royal. L’endroit est accessible à partir du monument à sir George-Étienne Cartier, à l'angle de l'avenue du Parc et de la rue Rachel.

3. East Laurier Running Club - Montréal

Tous les mardis, le rendez-vous est fixé aux coureurs et apprentis coureurs pour une course sociale sur le Plateau-Mont-Royal. Le départ se fait au coin de Laurier et Brébeuf. Été comme hiver, les courses ont lieu et rassemblent les bons vivants ayant envie de socialiser tout en courant. Avec un départ à 19h, vous prendrez plaisir à courir pendant le fameux golden hour des soirs d’été. Suivez le East Laurier Running Club sur Instagram pour suivre leurs activités et événements.

4. Faux Mouvement - Québec

Faux Mouvement, c’est d’abord une boutique et un café pour coureurs. C’est aussi une communauté tissée serrée qui organise des événements de course pour tous, peu importe le niveau athlétique. Avec des départs toutes les semaines, la bande dévale les rues du Vieux-Québec et frôle le fleuve dans le plaisir et l’inclusion. Tous les détails se trouvent sur leur site internet. Un club à découvrir!

5. Club de course Les Citrons Pressés - Québec

C’est à la place Jean-Béliveau que se déroulent les départs des activités du club de course Les Citrons Pressés à Limoilou, à Québec. Leur fameux « social hour » a lieu le mercredi soir à 18h30. Les sorties s’adressent à tous et se concluent souvent avec des petites bières entre amis. La rumeur dit que la bière est bien meilleure après une course de 5 kilomètres.

