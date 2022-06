L’industrie des effets spéciaux débarque en grande pompe à l’événement CAFÉ 2022 au Centre des sciences

Partager







C’est nouveau et cela s’appelle CAFÉ 2022 (acronyme pour conférence, animation, FX et expertise), un événement qui rassemble les grands ténors de l’industrie des effets spéciaux et de l’animation que vous avez pu voir dans de nombreuses superproductions au cinéma. Pensons ici à quelques grands titres comme Dune, Encanto, Star Wars et Spiderman.

En quelques décennies, l’industrie des effets spéciaux et de l’animation est devenue un poids lourd de l’économie du Québec, dont voici quelques chiffres :

6000 emplois

Une croissance annuelle de 33 % depuis 10 ans

Des salaires médians de 82 k$ par an

Près de 40 studios québécois, plus de 200 projets annuellement

950 M$ de retombées économiques locales

Image Courtesy of DNEG © 2021 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Dune, de Denis Villeneuve

Le film Dune de Denis Villeneuve, Oscar des meilleurs effets visuels cette année, sera notamment à l’honneur avec une conférence consacrée à la création de son univers visuel. De son côté, le géant Disney présentera également une conférence exclusive sur la collaboration culturelle ayant permis de créer Encanto, gagnant pour sa part de l’Oscar du meilleur film d’animation en 2022.

Le communiqué cite de nombreux exemples mettant à l’honneur le savoir-faire des experts et artistes d’ici. « Les studios du Québec seront à l’honneur pendant ces deux jours. Parmi elles, Hybride, reconnue pour avoir travaillé sur les effets visuels des derniers films et séries de la saga Star Wars, présentera une conférence dédiée à la création des différents droïdes, robots et créatures de l’univers. Rodeo FX vous fera découvrir comment les artistes des effets pratiques réalisent des visuels invisibles (sang, fumée, feu...) qui s’intègrent aux séquences de vos productions préférées.

Encanto, de Walt Disney

Pour la relève

Cet événement a le potentiel de rassembler beaucoup d’intéressés, que l’on soit professionnel ou étudiant. Collégiens et universitaires pourront obtenir des avis des professionnels sur leur démo lors d’une activité présentée par l’École des arts numériques, de l’animation et du design de l’Université du Québec à Chicoutimi (NAD-UQAC).

Pour plus d’information et pour acheter vos billets en ligne et obtenir tous les détails sur la programmation, rendez-vous sur cafe-vfx.com.