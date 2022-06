Pokémon Scarlet et Violet se dévoilent encore plus dans cette nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Partager







Mercredi matin, Nintendo a dévoilé la deuxième bande-annonce de Pokémon Scarlet et Violet, qui présente un mode multijoueur qui risque de vous donner envie d'appeler vos amis!

Pour une vidéo de 3 minutes, il y a beaucoup d'information.

On nous présente d’abord nos mentors, Professeure Sada et Professeur Turo. Ces deux personnages nous aideront dans notre quête d’attraper tous les Pokémon de la nouvelle région.

Toutefois, ce qui risque d’exciter les joueurs, c’est l’option de jouer à Scarlet et Violet avec 3 autres amis en ligne. Ainsi, Pokémon devient enfin une activité à savourer en solo, mais aussi à plusieurs! Selon la bande-annonce, il sera possible à chacun d’aller explorer le monde tout en restant connecté sur la même partie. C’est assez incroyable!

On nous a aussi présenté la variété des environnements dans lesquels on s’aventurera au fur et à mesure que notre quête avance. Tout comme Arceus, on se retrouve dans un monde ouvert où les Pokémon vivent, et les combats seront presque sans interruption.

On ne connait toujours pas le nom de la région dans laquelle on envoie les joueurs s'aventurer, mais il y a certainement de nouveaux visages qu'on rencontrera, comme Lechonk, Smoliv et Pawmi, trois nouveaux Pokémon dévoilés dans l'annonce.

Un autre ajout qu’on espérait revoir est bien sûr le retour des combats contre des entraîneurs Pokémon plus forts. C’est du moins ce que suggère la bande-annonce en montrant une arène de combat.

On attendait impatiemment de connaître les deux nouveaux Pokémon légendaires qui prendront place sur les pochettes des prochains jeux. Comme leurs prédécesseurs, Koraidon et Miraidon seront les ultimes récompenses des joueurs qui complèteront la grande quête des jeux.

Finalement, la date de lancement a été dévoilée et c’est le 18 novembre 2022 que Pokémon Scarlet et Violet sortiront sur la Nintendo Switch, à temps pour les Fêtes.

