Johnny Depp gagne son procès en diffamation contre Amber Heard

L’actrice Amber Heard a diffamé son ex-époux Johnny Depp en se décrivant comme victime de violences conjugales, a conclu mercredi le jury d’un tribunal américain à l’issue d’un procès ultra médiatisé ayant offert une plongée dans l’intimité des deux vedettes d’Hollywood.

Les sept jurés ont répondu à l’affirmative à la question de savoir si le titre et deux passages d’une lettre ouverte, publiée en 2018 par Amber Heard, contenaient des propos diffamatoires à l’égard de Johnny Depp, selon la lecture de leur décision.

Le jury a octroyé à l’acteur 15 millions de dollars de dommages-intérêts.

Attaque et contre-attaque

La vedette de la saga Pirates des Caraïbes poursuivait son ex-femme pour une lettre ouverte publiée par le Washington Post en 2018, dans laquelle elle disait être «une personnalité publique représentant les violences conjugales».

Même s’il n’était pas nommé, Johnny Depp estime que cette tribune a détruit sa carrière et sa réputation, et réclamait 50 millions $ en dommages et intérêts.

Amber Heard, apparue notamment dans Justice League et Aquaman, avait contre-attaqué et demandait le double. L’actrice de 36 ans assure avoir été diffamée par un ancien avocat de son ex-époux, qui avait qualifié ses accusations de violences conjugales de «canulars» en avril 2020.

Pendant six semaines, des dizaines d’heures de témoignages et d’enregistrements audio ou vidéo ont révélé des détails de leur relation amoureuse émaillée de disputes, très éloignée du glamour d’Hollywood, entre 2011 et 2016.

Le couple a divorcé en 2017.