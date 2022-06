Stranger Things bat un record sur Netflix

Partager







Le combat est lancé entre Stranger Things et Bridgerton. Le lancement de la quatrième saison de la série de science-fiction sur Netflix a été réussi.

D'après la plateforme de diffusion, Stranger Things a battu le record du meilleur week-end pour une série en anglais, anciennement détenu par Bridgerton.

Pari gagné pour Stranger Things. Après une absence de trois ans, la série de science-fiction a bien réussi son retour sur Netflix. Lancée le vendredi 27 mai sur la plateforme de streaming, la quatrième saison a réalisé le meilleur week-end pour une série en langue anglaise, avec 286,79 millions d'heures de visionnage en seulement trois jours, comme l'a démontré Netflix sur son site dédié.

Un véritable succès pour les frères Duffer, puisqu'ils s'offrent même le luxe de battre à plate couture l'autre grand succès de Netflix, Bridgerton. Cette série était jusqu'ici celle qui avait enregistré le meilleur week-end de lancement, avec 193 millions d'heures de visionnement, dans la semaine du 21 au 27 mars derniers. Un record qui avait propulsé la deuxième saison de Bridgerton au rang de série la plus regardée de Netflix dans la semaine de son lancement. Bridgerton s'était même imposée comme série de langue anglaise la plus regardée de la plateforme dans le monde au cours des 28 jours suivant son lancement, avec 656,26 millions d'heures de visionnage. D'après The Hollywood Reporter, la première partie de la saison 4 de Stranger Things a déjà atteint 44% de ce score, alors que la deuxième partie ne sortira qu'en juillet.

Une audience de bon augure pour la série, bien partie pour battre cet autre record sur Netflix. Il faudra tout de même faire mieux pour battre Squid Game, la série sud-coréenne qui détient le record ultime, ayant été la série la plus regardée sur la plateforme de streaming, toutes langues confondues, avec 1,65 milliard d'heures de visionnement au cours des 28 jours suivant son lancement. La partie 5 de La Casa de Papel devance également Bridgerton, avec 792,23 millions d'heures de visionnage.

En prévision de la sortie de la saison 4, les abonnés se sont rabattus sur les trois dernières saisons de Stranger Things, mettant ainsi la première saison en troisième place avec 64,82 millions d'heures de visionnement, la troisième saison en quatrième place avec 24,29 millions d'heures et la deuxième saison à la cinquième place avec 22,2 millions d'heures durant la semaine du 23 au 29 mai 2022.