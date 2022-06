Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive ce mois-ci sur Disney+

Partager







Après son règne au cinéma, on pourra voir et revoir Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans le confort de son foyer dès le 22 juin.

• À lire aussi: Marvel: voici les deux meilleurs ordres dans lesquels regarder les films et les séries

• À lire aussi: Doctor Strange in the Multiverse of Madness: des surprises et de l’horreur dignes de Sam Raimi [CRITIQUE]

Sorti le 6 mai dernier, l’excellent film de Marvel de Sam Raimi arrivera sur la plateforme de diffusion au grand plaisir des fans.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de Stephen Strange, accompagné par Elizabeth Olsen, Benedict Wong et Rachel McAdams et Xochitl Gomez. Réalisé par Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a reçu des critiques positives et a été soutenu par les fans, faisant plus de 450 millions de dollars au box-office mondial, le week-end de sa sortie.

Pèse sur start a d’ailleurs eu la chance de visionner le film en avant-première et nous avons dit dans notre critique que Doctor Strange in the Multiverse of Madness avait réussi à donner le ton pour la suite des choses dans le monde de Marvel. La complexité des effets spéciaux s'avère la signature visuelle de Doctor Strange et le film de Sam Raimi ne fait pas exception à la règle.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrivera sur la plateforme Disney+ dès le 22 juin prochain.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s