Il y aura un nouveau show pour découvrir la République dominicaine avec les Insulaires et voici ce que l’on sait

Si vous tripez sur les voyages, la République dominicaine ou encore sur l’île de l’amour, vous serez heureux d’apprendre qu’une nouvelle émission vous fera découvrir le pays des Caraïbes hors des resorts, et ça commence dès vendredi le 3 juin sur Évasion.

L’île de l’amour: une dernière aventure sera animée par Francisco Randez et il emmena avec lui des anciens Insulaires pour découvrir la culture et le peuple dominicain, en plus d'y visiter ses plus beaux endroits en jeep.

On a jasé un peu avec l’animateur pour en apprendre plus sur l’émission.

Voici ce que l’on sait:

1. Qui participe?

Chaque semaine, Francisco Randez accueillera quelques-uns des participants de la deuxième saison de l’île de l’amour ainsi que l’animatrice Naadei Lyonnais et le narrateur Mehdi Bousaidan.

«On a choisi des candidats qui aiment le voyage et l’aventure. On leur prépare un dernier tournage en surprise et on les emmène vivre une journée conçue selon leurs intérêts», explique l’animateur.

La liste complète des participants n'a pas été dévoilée encore, mais on sait déjà que Rubie s'est prêtée au jeu avec plaisir. Et qu'elle a fait du vélo.

2. Quels lieux seront visités?

Les participants auront la chance de visiter des lieux incontournables du pays comme la cascade El Salto Del Limón, le Jardin botanique de Santo Domingo et la playa Rincon, qui est considérée comme l’une des plus belles plages au monde.

Ils auront aussi la chance de rencontrer un peuple accueillant à travers des activités comme le surf et le yoga.

3. Un accès intime aux candidats de l’île de l’amour

Cette émission donnera non seulement l’envie de voyager aux Québécois, mais aussi un accès plus intime aux Insulaires qui ont marqué la deuxième saison de la télé-réalité la plus chaude du printemps. On aura droit à beaucoup d’émotions et de confidences.

«Ils sont très reconnaissants de l’expérience qu’ils vivent. On a eu un tournage avec Rubie par exemple et ce fut l’une des plus belles rencontres de ma vie. On a vraiment la chance de les voir sous un autre angle que celui de la télé-réalité», confie Francisco.

4. Un peu de «closure»?

Ce road trip sous le soleil sera le moment parfait pour les candidats de faire le point sur ce qu’ils ont vécu et de bien clore leur aventure.

L’île de l’amour: une dernière aventure vous propose 10 épisodes de 30 minutes, les vendredis dès le 3 juin à 21h sur Évasion.

Pour le rattrapage gratuit de l’île de l’amour, c’est ici.

