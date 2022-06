LEGO Marvel: le Gant nano en précommande

Partager







Voici un nouvel ensemble LEGO qui aura fier allure à côté du Gant de l’infini. Tel que vu dans Avengers: Endgame, le Gant nano sort le 1er août et est maintenant en précommande.

Le Gant nano est offert à 89,99 $, mais pour une raison qu'on ignore, il est actuellement vendu 79,99 $ chez Amazon.

Comprenant 675 morceaux, la réplique mesure plus de 31 cm de haut, 12 cm de large et 9 cm de profond, et fera une belle pièce à exposer dans son salon ou son bureau. Cette ensemble s’agencera parfaitement avec le Gant de l’infini, lui aussi offert en LEGO.

Courtoisie LEGO

Pour précommander l’ensemble LEGO du Gant nano, c’est par ici.

79,99 $ Amazon Canada

