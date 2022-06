PlayStation: voici toutes les annonces du State of Play du 2 juin [VIDÉOS]

Partager







La présentation State of Play de PlayStation, jeudi soir, était remplie de nouveautés, de gameplay et même de quelques surprises. Voici tout ce qui a été présenté.

La présentation a débuté en grand avec la confirmation d’une rumeur. Capcom a présenté une bande-annonce du remake de Resident Evil 4, qui sortira le 23 mars prochain.

Resident Evil Village – PS VR2

On a ensuite enchaîné avec un portage du plus récent Resident Evil pour le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation. Les joueurs pourront revivre le jeu d’horreur et rencontrer Lady Dimitrescu via le PS VR2. Malheureusement, on ne connaît pas encore la date de sortie.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution – PS VR2

On reste dans la même thématique horreur, alors que Sony a présenté la version PS VR2 du deuxième chapitre de Walking Dead: Saints & Sinners - Retribution, prévue pour 2022.

No Man’s Sky – PS VR2

Hello Games a présenté un court aperçu de la version PS VR2 de No Man’s Sky, qui promet des gros vers volants, des combats à fusil et des voyages dans l’espace. Le tout, en réalité virtuelle.

Horizon Call of Mountain – PS VR2

Guerrilla et Firesprite ont présenté du gameplay pour le jeu en réalité virtuelle, qui se déroulera dans l’univers d’Horizon Zero Dawn et Forbidden West. On nous promet de la chasse, de l’exploration et même du parkour.

Horizon Forbidden West – Mise à jour majeure

La mise à jour est maintenant disponible pour les joueurs sur PS5 et PS4. Celle-ci propose notamment un mode performance revu, la possibilité de transmogrifier et de réattribuer ses points de talent, la difficulté ultra difficile et, enfin, l'option de faire une nouvelle partie+.

Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC

Les joueurs PC seront ravis d’apprendre que la version remastérisée de Marvel’s Spider-Man arrivera sur leur plateforme dès le 12 août 2022.

Stray

Voici l’annonce qui nous a fait le plus plaisir. On connait enfin la date de sortie du très attendu Stray. Le jeu félin arrivera sur PS4 et PS5 le 19 juillet.

The Callisto Protocol

Fans de science-fiction et d’horreur qui s’ennuient de Dead Space, préparez-vous à accueillir le très prometteur Callisto Protocol le 2 décembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Rollerdrome

Magnifiquement réalisé, Rollerdrome offrira un mélange assez singulier de patin à roulettes et de combats sanglants sur PS4 et PS5. Le titre, réalisé par le studio derrière OlliOlli World, paraîtra le 16 août prochain.

Eternights

En partie jeu d’action et... dating sim, Eternights, dévoilé pour la première fois ce jeudi, arrivera sur PS4 et PS5 au début de 2023.

Street Fighter 6

Annoncé timidement en février 2022, Street Fighter 6 a finalement montré de quel bois le prochain jeu de combat de Capcom, prévu pour 2023, se chauffait dans une nouvelle bande-annonce.

Tunic

Après un passage remarqué sur Xbox, PC et Mac, le jeu d’action-aventure canadien Tunic débarquera sur PS4 et PS5 le 27 septembre prochain.

Season: A letter to the future

Le titre d’aventure de l'équipe montréalaise Scavengers Studio a dévoilé un pan de son gameplay, lundi, avec un nouvel aperçu vidéo. On a également appris que Season: A letter to the future paraîtrait à l’automne 2022 sur PS4 et PS5.

Square Enix a présenté une toute nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI lors du State of Play, partageant également une fenêtre de sortie pour le prochain volet de l’iconique franchise: l’été 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s