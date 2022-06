Une première Barbie trans inspirée de Laverne Cox

Partager







Une première Barbie a été lancée à l'image de l’actrice et militante trans Laverne Cox. À l'occasion des 50 ans de l'actrice, l’entreprise Mattel souhaitait avec cette poupée reconnaître son impact dans le monde de la culture et de la mode et au sein de la communauté LGBTQ+.

«C’est un rêve depuis des années de travailler avec Barbie pour créer ma propre poupée», a déclaré celle qui a été révélée au grand public pour son rôle dans la populaire série Netflix Orange is the New Black.

«J’ai hâte que les fans trouvent ma poupée sur les étagères et aient l’opportunité d’ajouter une poupée Barbie modelée d’après une personne trans à leur collection.»

«C’est très significatif pour moi d’avoir ma poupée Barbie pour tant de raisons, a-t-elle poursuivi. J’espère que les enfants de toutes les identités de genre pourront regarder cette Barbie et rêver.»

La poupée Laverne Cox fait partie de la collection Tribute, lancée l’an dernier par Mattel. La première Barbie de cette collection rendait hommage à l’actrice, humoriste et pionnière du spectacle au féminin, Lucille Bell.

Plus récemment, la reine Élisabeth II, âgée de 96 ans, a elle aussi eu droit à sa propre figurine, à l'occasion de son Jubilé de platine.

Mattel n’en est pas à ses premières poupées qui se veulent plus inclusives.

Des poupées Barbie avec des courbes, de plus petite taille, de nationalités et de religions diverses se sont notamment retrouvées sur les étagères de commerces de jouets au cours des dernières années.