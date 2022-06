15 photos saisissantes pour les 100 jours de l'invasion russe en Ukraine

Partager







Depuis maintenant 100 jours, les troupes russes de Vladimir Poutine ont envahi l’Ukraine. Pour l’occasion, l’AFP a sélectionné 100 photos parmi toutes celles qui ont été prises depuis le début du conflit. En voici une quinzaine, choisies par le 24 heures.

ATTENTION, les images qui suivent peuvent choquer.

24 février 2022

AFP

Helena, une enseignante de 53 ans, est devenue, bien malgré elle, l’un des visages de cette guerre. Elle est ici photographiée devant un hôpital de Chuguiv, dans l’est de l’Ukraine, après des bombardements russes.

26 février 2022

AFP

Les étages supérieurs de cet immeuble de logements de Kyïv ont été endommagés lors d'une des premières attaques russes contre la capitale ukrainienne.

4 mars 2022

AFP

De nombreux Ukrainiens et Ukrainiennes sont restés dans leur pays pour défendre leur nation. Sur cette photo, une femme apprend à manipuler un fusil d’assaut AK-47 dans un cours d’autodéfense civil à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

5 mars 2022

AFP

De jeunes et moins jeunes Ukrainiens traversent un pont détruit par des bombardements russes, pour évacuer la ville d’Irpin, au nord-ouest de Kyïv.

6 mars 2022

AFP

Sur le quai de la gare d'Odessa, un jeune homme dit au revoir à sa famille, qui quitte l'Ukraine pour fuir la guerre. Quant à lui, il reste pour défendre l'Ukraine.

8 mars 2022

AFP

Une femme cajole son chat dans une station de métro souterraine utilisée comme abri anti-bombes à Kyïv.

26 mars 2022

AFP

Depuis le début des bombardements, au moins 243 enfants ont perdu la vie en Ukraine, et quelque 450 autres ont été blessés. Ici, Misha, 5 ans, qui a perdu sa mère et qui a été blessé lors d’une attaque russe.

2 avril 2022

AFP

Des centaines de corps de civils ont été découverts dans des fosses communes ou en pleine rue à Boutcha, au nord-ouest de Kyïv, après que l’armée russe se fut retirée de la ville.

3 avril 2022

AFP

À Boutcha, un chien est assis à côté du corps de son maître, Volodymyr Brovchenko, abattu vers le 5 mars pendant l’occupation russe de la ville, selon des témoins.

4 avril 2022

AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s’adresse à la presse à Boutcha et qui est visiblement ébranlé par les macabres découvertes.

8 avril 2022

AFP

Plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées lors d’une attaque à la roquette contre une gare de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine.

12 avril 2022

AFP

Cette photo a été prise lors d’un voyage organisé par l’armée russe. Un soldat patrouille dans un théâtre de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine. Il prend un instant pour prendre en photo la dévastation.

28 avril 2022

AFP

Familles et amis rendent un dernier hommage à un soldat ukrainien mort au combat, au cimetière de Lychakiv, à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

2 mai 2022

AFP

Malgré la guerre, la vie continue. Des soldats ukrainiens croisent dans la rue deux femmes qui apportent des fleurs à la mère de l'une d'entre elles pour son anniversaire.

10 mai 2022

AFP

Cette photo publiée par le régiment d’Azov montre un militaire ukrainien blessé à l’intérieur de l’usine sidérurgique d’Azovstal, dans l’est de Marioupol.

