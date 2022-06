Cet homme est tellement en amour avec sa Chevrolet Monte Carlo 1998 qu’il a des relations sexuelles avec elle

Partager







Un Américain de 37 ans défraie les manchettes grâce à une vidéo tournée il y a maintenant plus de 10 ans.



Après la femme qui aimait un Boeing 737, la femme qui aimait son lustre et l'homme qui aimait un cendrier auquel il voulait greffer un vagin, voici maintenant l’homme qui aime sa Chevrolet Monte Carlo 1998.

Nathaniel (qui souhaite préserver son anonymat en ne révélant pas son nom de famille) est en effet follement amoureux de sa voiture, à un tel point qu’il ne se gêne pas pour dire qu’il a des relations sexuelles avec celle-ci.



C’est grâce à l’émission My Strange Addiction, diffusée en 2012 sur les ondes de TLC, que la passion inhabituelle du résident de l’Arkansas a été dévoilée au grand public.



Mais en raison des cas particuliers d’objectophilie ayant été sous les projecteurs dans les dernières semaines, le reportage mettant en vedette Nathaniel a refait surface et a connu la viralité de nouveau.

Et c’est tout un reportage!



Dans celui-ci, on peut voir Nathaniel embrasser goulument sa voiture rouge baptisée Chase, qu’il considère de genre masculin.

Capture d'écran / YouTube TLC

«J'aime me pencher sur son garde-boue et sur son capot et me presser contre lui», racontait Nathaniel à propos de la façon dont il a des relations sexuelles avec son véhicule.

«L'une des positions les plus audacieuses est quand je suis sous lui», ajoutait-il, qualifiant ses rapports sexuels avec Chase de «spéciaux».

Capture d'écran / YouTube TLC

Comme la plupart des autres objectophiles, Nathaniel, qui avait 27 ans au moment où les images ont été tournées, dit avoir déjà eu des relations avec des humains, mais que celles-ci n’avaient rien à voir avec le plaisir ressenti dans sa romance avec Chase.



Dans son entretien avec TLC, il évoque sa plus grande peur: que sa passion pour une voiture, si elle venait à être connue, compromette sa carrière professionnelle.

«Si quelqu’un s’en rendait compte, ça pourrait affecter mon emploi. Mais je l’aime à mourir. Je ne l’échangerais pour rien au monde», expliquait-il avant qu’on ne le voie en train de donner un baiser au capot de Chase pour lui souhaiter bonne nuit.

Un bon truc pour que personne ne découvre sa relation secrète aurait été de ne pas en parler à la télévision, mais bon...



Nul ne sait si Nathaniel et Chase sont toujours ensemble après une décennie.

Le reportage de 2012 constitue leur seule et unique sortie publique...

