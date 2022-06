Documents déclassifiés: voici comment la Maison-Blanche se prépare à l'apocalypse

Partager







Des documents récemment déclassifiés offrent un avant-goût du plan de la Maison-Blanche pour gouverner pendant une possible fin du monde.

De quels documents parle-t-on?

Les Presidential Emergency Action Documents (PEAD, ou documents d'action d'urgence présidentielle en français) constituent une série de plans secrets développés par le gouvernement américain pour assurer la gestion du pouvoir en cas d'attaque nucléaire, d'envahissement d’ennemis extraterrestres ou de tout autre évènement apocalyptique.

Ces documents peuvent prendre la forme de proclamations, de décrets ou encore de messages au Congrès permettant à l'administration américaine de continuer de fonctionner et de gouverner, comme le rapporte le New York Times. Les documents ont été rendus publics à la suite d'une demande d'accès à l'information du Brennan Center for Justice.

En tout, ce sont 500 pages, sur plus de 6000, qui ont été déclassifiées. Ces documents s'étendent de la présidence de Dwight D. Eisenhower à celle de Donald Trump.

Différentes époques, nouveaux enjeux

Au fil des mandats présidentiels, les enjeux mondiaux ont changé et chaque président a ajouté son grain de sel aux PEAD.

Par exemple, une version de 1959 s’attarde à une possible attaque nucléaire en sol américain de la part de l’Union soviétique, avec – tenez-vous bien – une estimation du nombre de survivants.

«Malgré l’ampleur de la catastrophe et la possibilité d’attaques supplémentaires, il resterait environ 120 millions de personnes indemnes et des ressources matérielles substantielles», peut-on lire dans ce plan de 74 pages contenant des centaines d’ordres présidentiels.

Sous George W. Bush, après les attentats du 11 septembre 2001, des lois ont été conçues pour permettre, par exemple, au président de prendre le contrôle ou de fermer les réseaux de communication en temps de guerre, notamment internet.

Des exemples de ce qu’ont contenu les PEAD

Le contenu actuel des PEAD reste confidentiel. Des informations sur des versions précédentes peuvent néanmoins donner un aperçu de ce qui pourrait attendre les Américains en cas de catastrophe, comme le souligne le Brennan Center for Justice.

Les PEAD ont déjà prévu :

autoriser la détention d'«ennemis extraterrestres» et d'autres «personnes dangereuses» sur le territoire des États-Unis;

mettre en vigueur différentes lois martiales;

émettre un mandat général permettant la perquisition et la saisie de personnes et de biens;

mettre en place des zones militaires, comme celles créées pendant la Seconde Guerre mondiale;

autoriser la censure de bulletins d’information.

