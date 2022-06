L'île de l'amour: d'autres insulaires auraient participé au internet-gate

Partager







L’aventure vient tout juste de se terminer, mais il y a encore des comptes à régler!

Pour ceux qui ont suivi le live instagram L’après-soleil en direct, de l’influenceur Brendan Mikan jeudi, vous n’avez sûrement pas été déçus.

En compagnie du couple gagnant de l’île de l’amour saison 2, Amanda et Mathieu, ils ont révélé que beaucoup d’action nous attend le 9 juin prochain, lors de l’émission spéciale L’île de l’amour règle ses comptes.

Selon l’influenceur, plusieurs révélations choc restent à venir, notamment que des insulaires, autres que Mathieu, Jacob et Kharl, auraient pris part à l’internet-gate.

«Vous savez à quel point ça l’a fait parler [l’internet-gate]. Eh bien, il parait qu’il n’y aurait pas que nos trois mousquetaires [Mathieu, Jacob et Kharl] qui auraient eu accès à internet. On va le savoir dans les prochains jours», lance-t-il à la fin de son live.

Il ajoute aussi que plusieurs couples pourraient exploser suite aux révélations qui seront faites le 9 juin prochain.

Vous pouvez revoir le live juste ici.

On risque d’avoir plusieurs surprises le 9 juin prochain alors que les insulaires reviendront sur leur aventure et les moments les plus marquants de la saison.

C’est à ne pas manquer à TVA+!

