Plus de vélos cargos et moins de camionnettes pour les livraisons dans les centres-villes américains

Face à la congestion des camionnettes de livraison dans les grandes métropoles américaines, la startup URB-E met à disposition des livreurs des vélos cargos, afin qu'ils puissent transporter leurs commandes plus rapidement et sans polluer.

Déployée pour l'instant à New York et Los Angeles, cette initiative a pour but de simplifier la livraison rapide, dite du «dernier kilomètre». En remplaçant les camionnettes de livraison classiques, ces vélos cargos se révèlent bien plus pratiques.

Nombreux avantages

L'avantage du vélo cargo est ici multiple. D'abord, il permet d'éviter les embouteillages, en utilisant les pistes cyclables, de plus en plus nombreuses. Ensuite, il réduit bien évidemment les émissions de CO 2 dans l'air.

Avec ce type de transport, un seul conducteur peut déplacer jusqu'à 360 kg de marchandises et ainsi livrer un quartier entier. Même si ce n'est pas spécialement prévu pour cela, les conteneurs peuvent également accueillir des sacs réfrigérants isolés pour protéger les produits frais.

Enfin, d'un point de vue logistique, un seul vélo et une vingtaine de conteneurs pliés tiennent à eux seuls sur une seule place de parking.

Résoudre le problème de la congestion urbaine

Longtemps spécialisé dans la trottinette électrique, URB-E se tourne donc désormais vers la location de vélos cargos, soutenu et en partie financé par le groupe UBS.

À l'heure où les rues des grandes villes sont engorgées de véhicules de livraisons, divers et variés, la startup californienne cherche à résoudre le problème de la congestion urbaine et des émissions qui en découlent. Pour le moment, seule une cinquantaine de ces vélos sont en circulation, mais la startup entend bien rapidement multiplier ce chiffre par dix.

S'il y aura toujours des livraisons, lourdes et encombrantes, qui nécessiteront évidemment l'utilisation d'une camionnette, une majorité d'entre elles peuvent dès aujourd'hui être réalisées par simple vélo cargo. C'est en tout cas ce que tente de prouver URB-E.

Une initiative différente aux Pays-Bas

De l'autre côté de l'océan, à Rotterdam, aux Pays-Bas la mairie devrait lancer une initiative qui met à la disposition des citoyens un vélo-cargo, sous location, destiné à les transporter des déchets lourds. Ils peuvent ainsi les transporter vers des parcs de recyclage dédiés sans polluer.

Courtoisie Gemeente Rotterdam / David Rozing

Actuellement en phase de test, cette solution est destinée à être déployée sur l'ensemble de la ville dès 2023.

Cette initiative vise à encourager les habitants à apporter davantage d'objets dans les centres dédiés afin d'en recycler un maximum au lieu de les incinérer. Canapés, armoires, machines à laver, aspirateurs et autres appareils électroménagers sont autant d'exemples de déchets pouvant ainsi être simplement transportés vers une usine de recyclage à l'aide de ces vélos cargos.