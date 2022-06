Star Wars: dans quel ordre regarder les films et séries? [GUIDE]

Partager







Comme à peu près n’importe quel fan qui regarde la série Obi-Wan Kenobi ces jours-ci, l’envie irrésistible de réécouter tout le catalogue de Star Wars vous prend subitement? On vous comprend.

Cependant, même s’il est aujourd’hui plus facile que jamais de retrouver l’ensemble des films et séries sur le Web, gracieuseté de la plateforme Disney+, il reste un encore et toujours un autre gros nœud à démêler: celui de l’ordre de visionnement.

Que faire avec la pénible Menace fantôme? Les films secondaires, comme Solo et Rogue One? Et si on a envie de regarder absolument tout, incluant longs-métrages, séries et autres récits animés?

On vous dit ça ci-dessous, en vous donnant quelques pistes, en fonction de votre expérience avec la franchise... et de votre patience!

Regarder Star Wars en ordre chronologique

Juste les films

Pas d’immense surprise ici. On suit l’ordre des différents épisodes et on insère Solo et Rogue One entre Revenge of the Sith et A New Hope.

C’est possiblement le meilleur ordre pour les nouveaux venus, de même que pour celles et ceux qui veulent voir la saga dans la séquence imaginée (et préférée) par George Lucas. L’histoire s’en retrouve simplifiée et plus facile à suivre.

Du côté des points négatifs, évidemment, on se retrouve à commencer notre épopée avec The Phantom Menace et Attack of the Clones, deux des pires films (en tout cas, selon nous) de la franchise. Et évidemment, les fameuses surprises d’Empire Strikes Back et Return of the Jedi sont gâchées. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie!

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Solo: A Star Wars Story Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Les films et les séries Disney+

La série d’Obi-Wan Kenobi vous donne envie de saupoudrer les séries de Disney+ à travers tout ça? Voici ce que ça donne!

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Solo: A Star Wars Story Obi-Wan Kenobi Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi The Mandalorian (saisons 1 et 2) The Book of Boba Fett Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

La totale (les films, séries Disney+ et autres séries)

Si jamais vous avez BEAUCOUP de temps à investir et souhaitez absolument tout voir ce qui a été produit pour le petit et grand écran... On n’a juste pas trouvé de place au célèbre spécial de Noël. On s’excuse (pas vraiment, en fait).

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Clone Wars (la première série animée) Star Wars: The Clone Wars (le film animé) Star Wars: The Clone Wars (la deuxième série animée) Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Star Wars: The Bad Batch Solo: A Star Wars Story Obi-Wan Kenobi Star Wars Rebels Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi The Mandalorian (saisons 1 et 2) The Book of Boba Fett Star Wars: Resistance Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker Star Wars: Visions

Regarder Star Wars en ordre de sortie

C’est correct d’être un peu puriste et de refuser de voir les Star Wars dans un autre ordre que celui de leur sortie au cinéma.

En regardant la saga dans cette séquence, on garde toutes les surprises intactes et, plus particulièrement, on commence notre aventure avec l’excellente trilogie originale plutôt que de plonger directement dans les frasques de Jar Jar Binks. La progression se retrouve aussi fidèle à nos souvenirs originaux.

Seul petit bémol, ce n’est pas l’ordre privilégié par George Lucas. Aussi, il faut mentionner que Lucas ne s’est pas gêné pour modifier quelques fois la trilogie originale, notamment en ajoutant le bon Hayden Christensen à la fin de Return of the Jedi. Des modifications qui ont un peu plus de sens si on regarde les films de la franchise dans l’ordre chronologique.

Mais si vous insistez à faire de la peine à George...

Seulement les films

Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Solo: A Star Wars Story Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Les films et les séries Disney+

Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Rogue One: A Star Wars Story Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Solo: A Star Wars Story The Mandalorian (saison 1) Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker The Mandalorian (saison 2) The Book of Boba Fett Obi-Wan Kenobi

Regarder les films de Star Wars dans l’ordre Ernest Rinster

Mais qui est Ernest Rinster, aussi parfois appelé Ernst Rister dans certains recoins du Web? C’est un fan de Star Wars qui a proposé il y a plusieurs années sur un forum une nouvelle façon de regarder la saga de George Lucas. Et ladite façon a tellement «collé» au sein de la communauté qu’elle est désormais reconnue comme une avenue intéressante de revoir autrement les Star Wars.

Alors, comment ça fonctionne? On a tout simplement qu’à insérer la trilogie des antépisodes entre Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Celle-ci fonctionne alors comme un flashback qui explique les origines de Darth Vader.

Ce faisant, l’ordre Rinster permet de préserver la grosse surprise de l’Épisode V, en plus d’offrir un déroulement qui se concentre davantage sur Luke plutôt qu’Anakin. Certes, le fait de couper en deux la trilogie originale brise peut-être un peu le rythme de celle-ci, mais les inconvénients sont sinon assez rares.

Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Notez toutefois que les films secondaires de la franchise, Solo et Rogue One, s’insèrent plutôt mal dans cet ordre. Libre à vous donc de les sauter ou de les ajouter quelque part en cours de route, selon votre inspiration.

Regarder les films de Star Wars dans l’ordre Machete

Si jamais vous adorez The Phantom Menace, passez votre chemin, mais, sinon, continuez à lire! Assez populaire sur le Web, l’ordre Machete reprend en quelque sorte de la formule Rinster, mais retranche d’un bon coup de sabre laser l’Épisode I. On se retrouve alors à avoir Attack of the Clones et Revenge of the Sith en sandwich entre The Empire Strikes Back et Return of the Jedi.

Résultat? Un ordre qui a beaucoup de rythme, sans avoir à endurer les blagues douteuses de Jar Jar Binks et les talents d’acteur assez moyens de Jake Lloyd. Surtout que The Phantom Menace, avec notamment Qui-Gon Jinn et Darth Maul qui disparaissent à la fin du film, ne fait pas tellement avancer la trame narrative principale.

Cela dit, l’expérience n’est tout de même pas complète sans l’Épisode I, aussi ordinaire soit-il. La bagarre finale entre Jinn, Kenobi et Darth Maul est sans contredit épique et de voir les origines d’Anakin met en contexte quelques événements qui surviennent plus tard. Il y a donc du bon... et du mauvais (eh oui!) à l’ordre Machete.

Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

Soulignons qu’ici aussi, malheureusement, les films secondaires de la franchise, Solo et Rogue One, sont un peu superflus.

Regarder Star Wars dans l’ordre Obi-Wan

Ce dernier ordre, qui nous vient de nos amis chez GamesRadar, est l’idéal si vous désirez tasser un peu Luke Skywalker des projecteurs et plutôt amener Obi-Wan Kenobi au centre de l’histoire de la saga.

On le voit d’abord à la fin de son parcours héroïque dans A New Hope, avant de connaître ses origines dans les trois antépisodes et la série Disney+. Puis, on le voit guider Luke et Rey dans le reste des films.

Ici aussi, la surprise de l’identité de Darth Vader est gâchée, mais disons que c’est pour une bonne cause!

Star Wars: Episode IV – A New Hope Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Star Wars: Episode II – Attack of the Clones Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Obi-Wan Kenobi Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi Star Wars: Episode VII – The Force Awakens Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker

