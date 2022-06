Tom Hanks ravi de voir la reine Elizabeth II boire un martini lors d'un dîner royal

Partager







Tom Hanks a révélé que la boisson préférée de la reine Elizabeth II est le martini.

Lors d'une apparition à l'émission The One Show de la BBC aux côtés d'Austin Butler pour promouvoir leur nouveau film Elvis, lundi, l'icône hollywoodienne a rappelé la fois où il avait assisté à un banquet au palais de Buckingham à Londres pour marquer la visite de l'ancien président américain Barack Obama et de sa femme Michelle Obama en 2011.

• À lire aussi: Le petit prince Louis vole la vedette pendant le Jublié de la reine et les photos sont incroyables

Il a révélé qu'il était assis à côté de la reine pendant le repas et qu'il avait préparé de quoi bavarder à l'avance.

«Je savais que j'allais être assis à côté d'elle et je voulais donc pouvoir parler de choses importantes mais pas présomptueuses», se souvient-il, avant de décrire comment le monarque avait rapidement été offert ce qu'il pensait être un verre d'eau.

«Puis du coin de l'œil, j'ai vu cette main gantée de blanc mettre entre moi et Sa Majesté ce verre d'eau. Mais ce n'était pas dans un verre à eau, se souvient-il. C'était un liquide clair et j'ai donc osé demander à la Reine: '' Et quel est le cocktail de choix de Votre Majesté?'' et elle a dit: ''Ooh, le martini!"»

• À lire aussi: Voici le discours que la reine Élizabeth II prononcera advenant le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale

Il a ensuite indiqué que la reine n'avait bu qu'un seul martini ce soir-là.

«Elle en a bu un, c'est ce qu'elle a siroté tout au long de la soirée, et je pense qu'elle a eu un règne merveilleux, alors peut-être que si je voulais peaufiner un peu mon jeu, je devrais commencer à boire des martinis», a-t-il conclu.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s